تحسن في أسعار النوالين بعد زيادة حجم السفن العابرة من البحر الأسود

كشف أحمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، عن وجود تحسن في سوق القمح بعد إبحار أول سفن خلال الأيام الأخيرة من منطقة البحر الأسود الى مختلف الدول بعد الاتفاق الروسي الأوكراني.

وأضاف أن متوسط أسعار النوالين شهدت تحسنا خلال الأيام الأخيرة بانخفاض قدره 15% ، ومتوقع مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مع وجود وفورات من الحبوب بالسوق.

ووصل سعر نقل الحبوب من منطقة البحر الأسود الى مصر بلغت بالنسبة للسفن ذات حمولة 40 – 50 الف طن بقرابة 28 دولار، وبالنسبة للحمولات من 30 الف طن بلغت 30 دولار للطن.

وحسب تقرير عن أحد الشركات المتخصصة في النقل البحري، فقد بلغت أسعار النوالين من منطقة البحر الاسود الى ليبيا للسفن ذات حمولة 25 – 30 الف طن قرابة 34 دولار للطن، والى تونس والجزائر ذات حمولة 30 الف طن الى قرابة 32 دولار للطن.

كما بلغت متوسط سعر النولون من البحر الاسود الى دولة المغرب للسفن حمولة 30 الف طن الى قرابة 33 دولار للطن، وإلى السعودية للسفن حمولة 60 – 80 الف طن قرابة 61 دولار للطن، والى الاردن للحمولة من 60 – 80 ألف طن الى قرابة 40 دولار للطن.

وبالنسبة لأسعار القمح الأسعار بالدولار للطن الواحد فوب fob في ميناء التصدير, وتسليم أقرب موعد، بالنسبة للقمح فرنسي 11.5% قرابة 353.25 دولار، والقمح الألماني 12.5% قرابة 373.5 دولار.

وبلغ سعر القمح الروماني 12.5% قرابة 366.75 دولار، والقمح الروماني 11.5% قرابة 353 دولار، والقمح بلغاري بلغ سعره قرابة 369.75 دولار، بينما بلغ سعر القمح الروسي 12.5% قرابة 355 دولار، وبلغ سعر القمح الروسي 11.5% قرابة 340 دولار.

وبلغ سعر القمح الأوكراني 12.5% قرابة 375 دولار، والقمح الأوكراني 11.5% قرابة 368.5 دولار، وبالنسبة للقمح الاسترالي قرابة 410.5 دولار، والقمح الأرجنتيني 12.5% بقرابة 412.25 دولار، وبالنسبة للقمح الامريكي (الاحمر الطري) بلغ سعره 332 دولار.

واتفقت روسيا وأوكرانيا على حظر تواجد السفن الحربية والطائرات والطائرات المسيرة فى نطاق 10 أميال بحرية (18.5 كم) من السفن التى تحمل الحبوب الأوكرانية عبر الممر الآمن المتفق عليه.

وأكدت شبكة روسيا اليوم الاخبارية أمس على تنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب الموقعة فى نهاية يوليو، من أن الطرفين الروسى والأوكرانى لن يشنا أى هجمات ضد السفن التجارية أو غيرها من السفن المدنية والبنية التحتية للموانئ المشاركة فى المبادرة.

وأوضحت الشبكة الروسية أن الوثيقة تتضمن ” ألا تقترب أى سفينة عسكرية أو طائرة أو طائرة مسيرة من مسافة تزيد عن 10 أميال بحرية من سفينة تجارية تبحر على طول الممر الإنسانى البحرى، باستثناء المياه الإقليمية لأوكرانيا”.