تحسن طفيف في مبيعات المصنوعات الجلدية بالإسكندرية.. وورش تغلق لصعوبة أوضاع التشغيل

أكد أعضاء في مجلس إدارة شعبة المصنوعات الجلدية بالغرفة التجارية في الإسكندرية، أن منشآت صغيرة لم تتحمل أوضاع التشغيل الصعبة التي شهدتها الفترة الماضية، مؤكدين حدوث تحسن في نسب المبيعات مع استمرار إجراءات الفتح التدريجي التي تتخذها الدولة بعد أن انعكست تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع بشقيه الإنتاجي والتسويقي وبنسب كبيرة خلال الأشهر الماضية .

وقال أنور أبو الخير رئيس شعبة المصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إن هناك تحسناً طفيفاً فى حركة المبيعات خلال الفترة الماضية بعد إجراءات الفتح التدريجى تداعيات سلبية لجائحة فيروس كورونا انعكست على القطاع عبر التجار والموردين والصناع الفترة الماضية .

وأضاف فى تصريحات لـ”المال” أن التراجع فى المبيعات أصبح نحو ٤٠٪ بعد أن كانت نسب التراجع فى المبيعات تتراوح من ٧٠ – ٨٠٪ خلال الفترة الماضية .

السوق تحتاج لعامين للتعافي من تداعيات كورونا

وأعتبر أبو الخير أن السوق تحتاج لفترة زمنية حتى تستطيع التعافى من تداعيات أزمة كورونا التى أثرت على قطاعات عديدة ، لافتاً إلى أن هذه الفترة قد لا تقل عن عامين .

وأشار رئيس شعبة المصنوعات الجلدية إلى أن الورش لم تستطيع المقاومة والصمود فى ظل الأوضاع التشغيل الصعبة ، لافتاً إلى أن أغلب الكيانات الصغيرة أغلقت .

ولفت إلى أنه مع إغلاق تلك الورش أصبح هناك وفرة فى العمالة فى ظل نقص الطلب على المنتجات، موضحاً أن بعض الكيانات الكبيرة تحملت هذه الأوضاع ولم تغلق.