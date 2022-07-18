تحسن شهية المخاطرة يرفع الجنيه الإسترليني 1.3% ويضعف الدولار

قفز سعر الجنيه الإسترليني أكثر من 1% أمام الدولار الأمريكي المتراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين بدعم من تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بينما تقلص الأسواق بعض رهاناتها على زيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد الجنيه الإسترليني 1.3 % إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.2032 دولار بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش، بعد أن كان لامس أدنى مستوى منذ مارس الماضي 2020 يوم الخميس.

وأمام العملة الأوروبية، ارتفع الإسترليني 0.25 % إلى 84.79 بنس لليورو.

وتراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع وصعدت أسواق الأسهم بينما أشار بعض مسؤولي البنك المركزي الأمريكي إلى أنهم لا يحبذون تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

الفيدرالي يرفع الفائدة

واصل الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- إجراءاته القوية لمحاولة اللحاق بمعدلات التضخم والسيطرة عليها بعد بلوغها الذروة في نحو 41 عاما، ليقرر مؤخرا رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي ولكن بنسبة- 0.75%- هي الأعلى منذ عام 1994.

ووصل سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي إلى مستوى بين 1.5 و1.75%.

وقالت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في بيان لها اليوم إن النشاط الاقتصادي العام في الولايات المتحدة يبدو أنه قد انتعش بعد انخفاضه في الربع الأول.

وأضافت أن مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بوباء كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.

وذكرت اللجنة أن الحرب الروسية على أوكرانيا تتسب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة. وتخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤدي الإغلاق المتعلق بكوفيد في الصين إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد.