تحسن البيئة في الصين في النصف الأول

كشفت وزارة الإيكولوجيا و البيئة الصينية يوم السبت عن إحراز تقدم مطرد في البيئة الإيكولوجية في الصين خلال النصف الأول من العام الجاري بينما تواصل مسار التنمية الخضراء.

وأشارت الوزارة إلى تحسن جودة الهواء، حيث انخفض متوسط تركيز الجسيمات العالقة في الهواء (PM2.5) بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي إلى 32 ميكروغرام لكل متر مكعب خلال الأشهر الستة الأولى.

وأظهرت البيانات أن نسبة الأيام التي كانت جودة الهواء فيها جيدة بلغت 84.6 في المائة في المدن على مستوى الولاية فما فوق، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن العام الماضي.

وشهدت الصين أيضاً صفاء أكبر في المياه السطحية، حيث ارتفعت نسبة المياه السطحية ذات النوعية الجيدة إلى حد ما – عند الدرجة الثالثة أو أعلى منها في نظام جودة المياه المكون من خمس طبقات في البلاد – بـ 4 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 85.7 في المائة خلال الفترة من يناير إلى يونيو. وأظهرت البيانات أن المياه السطحية تحت الدرجة الخامسة ، أدنى مستوى ، انخفضت 0.8 نقطة مئوية إلى 1.1 في المائة عن العام الماضي.

ومن بين أحواض الأنهار الرئيسية ، سجل كل من حوضي نهر اليانغتسي والنهر الأصفر جودة أفضل للمياه السطحية ، بنسبة 97 في المائة من المياه السطحية للأحواض المذكورة عند الدرجة الثالثة فما فوق.

في عام 2022 ، ستُبذل جهود متواصلة لتحسين البيئة ، وتعزيز التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون ، وفقًا لتقرير عمل الحكومة في البلاد.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.