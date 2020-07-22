اقتصاد وأسواق

تحسبًا لموجة كورونا الثانية.. وزارة الزراعة الإسرائيلية تستورد ملايين البيض من أوروبا

وتقدر الوزارة أن فتح الواردات سيسمح للمستوردين بالتنظيم حتى يتمكنوا من استيراد البيض خلال أغسطس المقبل، قبل الزيادة في الطلب بسبب رأس السنة.
عادل عبدالجواد 10:24 م, الأربعاء, 22 يوليو 20 10:24 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

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أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فتح حصص لاستيراد البيض تصل إلى حوالي 20 مليون واحدة، على خلفية الزيادة في الأيام الأخيرة بمشتريات الطعام؛ خوفًا من الإغلاق والخوف من النقص في سبتمبر، كجزء من الاستعدادات لـ”الموجة الثانية” من كورونا.

ووفقًا لمعطيات بنك إسرائيل، شهدت الأيام الأخيرة زيادة بنحو 10%، مقارنة بالأسبوع السابق، في شراء بطاقات الائتمان للأغذية والأدوية والمنتجات الكهربائية.

وتقدر وزارة الزراعة أن فتح الواردات سيسمح للمستوردين بالتنظيم حتى يتمكنوا من استيراد البيض خلال شهر أغسطس المقبل، قبل الزيادة في الطلب بسبب رأس السنة.

بالإضافة إلى تلبية الحاجة لزيادة الطلب في ضوء “الموجة الثانية” من كورونا.

وأفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بأن المزارعين الإسرائيليين ينتجون الغالبية العظمى من البيض المستهلك في إسرائيل، والذي يصل إلى حوالي 2- 3 مليارات بيضة في السنة.

وأشارت إلى أن اسرائيل تستورد البيض من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، وسيتم بيعه بأسعار خاضعة للرقابة.

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بقلم عادل عبدالجواد

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