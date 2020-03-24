تحسبًا لـ«كورونا».. تأجيل فعاليات منتدى الأكاديمية الخامس لخدمة الصناعة إلى أكتوبر

كان مقررًا انعقادها 7 و8 إبريل المقبل

أكد الدكتور عصام البكل رئيس مجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تأجيل فعاليات منتدى الأكاديمية الخامس لخدمة الصناعة ومسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات، التى كان مقررًا انعقادها 7 و8 إبريل المقبل إلى الرابع والخامس من شهر أكتوبر القادم. قيادات مجمع خدمة الصناعه بالاسكندرية

قيادات المجمع ببورسعيد

وأوضح البكل فى تصريحات للمال أن تأجيل موعد انعقاد المنتدى يأتي فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية حاليًَا لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وقال إن المنتدى يحظى هذا العام برعاية كبريات الشركات المصرية التى وصل عددها إلى 19 راعيًا، إضافة إلى دعم بنك التنمية الصناعية لجميع مصانع وشركات مصر فى إطار تطوير التعليم الفني والنهوض بالصناعات الفنية.

لافتًا إلى أن مديري ورؤساء مجلس إدارة تلك الشركات التي طلبت رعاية المنتدى هم رجال أعمال حقيقيون يؤمنون بقضية دعم الصناعة وكوادرها كمفتاح للنهضة الاقتصادية لمصر.

وكان مجمع خدمة الصناعه قد انتهى خلال شهر فبراير المنقضي من إجراء التصفيات الأولية للمشاركين فى مسابقة المهارات بفرعيه ببورسعيد والاسكندرية، تمهيدا للتصفيات النهائية بين المتسابقين والمقرر عقدها بمنتدى خدمة الصناعة إبريل المقبل، والذي تأجل موعده الى أكتوبر القادم تحت شعار “حلم بيتحقق”.