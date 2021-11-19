اقتصاد وأسواق

تحسبًا لسقوط الأمطار .. وزير التموين يوجه مديريات عدة محافظات بمتابعة المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة

بمحافظات الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية ومرسى مطروح وشمال سيناء
محمد مجدي 5:50 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21 5:50 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

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وجه الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، مديريات التموين بمحافظات الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية ومرسى مطروح وشمال سيناء بمتابعة المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية بتلك المحافظات.

وأكد وزير التموين في بيان اليوم أن الشركة العامة لتجارة الجملة قد ضخت بمخازن الجملة بتلك المحافظات كميات كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقه الدعم، رغم وصول نسب الصرف بها على بطاقه الدعم إلى 80% من الشهر الجارى، إضافة إلى وجود دقيق استراتيجي بمخابز المحافظات تلك يصل إلى ثلاثه أيام.

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ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن المخزون الاستراتيجي بشمال سيناء يصل إلى 5 أشهر من السلع الاستراتيجية كالسكر والزيت والأرز والثلاثه أشهر في المحافظات الست الأخرى التي قد تتعرض لأمطار طبقًا لتقارير هيئه الأرصاد الجوية.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إن وزير التموين وجه بإنشاء غرف عمليات مركزية بمديريات التموين بتلك المحافظات وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة الموقف على مدار الساعة.

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مشيرًا إلى وجود تنسيق كبير بين “المصيلحى” ومديرى المديريات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع، وكذلك الخبز.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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