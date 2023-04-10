تحسبًا لتقلبات الطقس.. محافظ أسيوط يعلن تفعيل غرف العمليات بالمراكز والأحياء

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات والهيئات وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية تحسبًا لتقلبات الطقس بناءًا على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدءًا من اليوم الإثنين 10 أبريل وحتى 12 أبريل 2023 أو نهاية موجة الطقس السيئ.

وأصدر محافظ أسيوط، وفق بيان اليوم، توجيهاته لجميع رؤساء المراكز والأحياء والقرى وجميع الأجهزة المعنية وشركات المرافق باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات في الطقس سواء انخفاض في درجة الحرارة ونشاط للرياح أو سقوط أمطار والتأكد من جاهزية كل المركبات والمعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع والمرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية مع رفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

وكلف بتجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة وتكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، إضافة إلى توزيع معدات الإنقاذ السريع وسيارات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكل التخصصات “المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها”.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية وغرفة إدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة فى حالة انعقاد بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة الجهات المعنية لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية سوء في الأحوال الجوية قد تحدث ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية.

وأشار إلى جاهزية كافة القطاعات وعلى تواصل مستمر مع لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية والتعامل الفوري معها كما تم عمل سيناريوهات وتجارب عملية كمحاكاة لسقوط أمطار غزيزة لتقييم الخطط ومدى كفاءة وجاهزية المعدات والجهات المعنية في مثل هذه المواقف وقدرة الأنفاق على تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة أي طارئ فضلاً عن مشروعات مجابهة الأزمات والكوارث بالتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية معلنًا عن استقبال شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135474/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg. لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.