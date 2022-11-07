تحسبا لسقوط الأمطار.. شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تنشر سيارتها ومعداتها في عدة مناطق

بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية فى نشر عدد من سيارتها وبعض معداتها فى نطاق عدد من أحياء وشوارع المدينة تحسبا لسقوط أمطار مع توقعات بحدوث بعض التقلبات الجوية وما قد ينجم عنها من تساقط للأمطار التى قد تعيق حركة المرور فى بعض المناطق.

وقامت “المال” بجولة فى بعض مناطق محافظة الإسكندرية ظهر اليوم الإثنين تم خلالها رصد بعض التمركزات فى بعض المناطق الساخنة ، والتى إعتاد المواطنون على وجود تجمعات مائية بها خلال بعض السنوات الماضية.

وخلال الجولة رصدت “المال” تمركز سيارتين لشفط المياه تتبعان شركة الصرف الصحي بالإسكندرية فى منطقة وادى القمر غرب الإسكندرية والتى تعد أحد المحاور المرورية الهامة كونها مدخل رئيسى للطريق الدولى الساحلى ، وكذلك مدخل للطريق الصحراوى ، علاوة عن كونها منطقة صناعية تتمركز بها العديدمن شركات البترول .

وتجدر الإشارة إلى تم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير ميدان «مثلث الشركات»، والحل الدائم لصرف مياه الأمطار بالميدان، بمنطقة وادي القمر بنطاق حي العجمي، بتكلفة 17 مليون جنيه، إهداءً من اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالإسكندرية.

وفى السياق ذاته، أعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من صباح يوم الإثنين الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٢ استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان حالة الطقس المتوقعة الوارد من هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع بدءا من الغد سقوط امطار خفيفة قد تصل لمتوسطة على مناطق من محافظة الاسكندرية بنسبة حدوث (٤٠%) وأن يسود طقس معتدل الحرارة علي الأجواء لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.و عليه توقف الاجازات و بدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا ًباول.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد نافع علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.