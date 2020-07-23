سيـــاســة

«تحسبا لأي هجوم».. الجيش الوطني الليبي ينشر منظومة صواريخ دفاعية حول سرت

هدفها حماية المجال الجوي لمدينة سرت من أي اعتداءات
محمود خاطر 7:32 م, الخميس, 23 يوليو 20 7:32 م, الخميس, 23 يوليو 20

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أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم أن قواته نشرت منظومة صواريخ دفاعية حول سرت، تحسبا لصد أي هجوم.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن قناة “العربية الحدث”، إن منظومة الصواريخ هدفها حماية المجال الجوي لمدينة سرت من أي اعتداءات.

وأسقط الجيش الوطني الليبي عشرات الطائرات المسيرة التركية قرب سرت خلال الأشهر الأخيرة.

وكان آخر الطائرات التي أسقطها الجيش اليوم الخميس، حيث كانت تقوم بمهام استطلاعية غرب مدينة سرت.

وقال ضابط في سلاح الدفاع الجوي التابع للجيش الليبي في تصريح صحفي، وفقا لقناة “العربية” الفضائية اليوم الخميس، إن: “تركيا حركت فجر اليوم طائرة مسيرة من إحدى قواعدها في مصراتة نحو سرت لاستهداف مواقع للجيش الليبي”.

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بقلم محمود خاطر

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