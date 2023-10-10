تحسبا لأي أزمات بسبب أحداث قطاع غزة.. التموين: زيادة معدلات ضخ السلع بالمنافذ الحكومية والقطاع الخاص في شمال سيناء

أكدت أماني رسلان، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والاستعدادات طبقًا لتوجيهات محافظ شمال سيناء التي أصدرها اليوم، وذلك من خلال حصر السلع بزيادة كميات السلع التي يتم ضخها بالأسواق، في مخازن القطاعين الحكومي والخاص، مع رصد الكميات المطروحة لديهم واستعاضتها بشكل يومي.

كان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد وجّه، اليوم الثلاثاء، باستعداد كل المديريات في المحافظة لأي أزمات قد تحدث بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة، خاصة مديريات الصحة والتموين والتعليم والتضامن والإسكان.

وطالب جميع الجهات بحصر الإمكانات المتاحة والتعرف على طاقة المطاحن والمخابز الحكومية والخاصة والأسواق ومحطات الوقود، والمدارس والوحدات السكنية والأراضى الفضاء لاستخدامها كأماكن إيواء إذا تطلّب الأمر ذلك.

ووجّه شوشة بتحديد المُعدات والإمكانيات المتاحة لدى كل جهة، ومدى استعدادها لأي طوارئ، بالتنسيق مع مختلف المديريات والجهات التابعة،

إضافة إلى تحديد مكان لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تصل إلى المحافظة، تمهيدًا لإدخالها قطاع غزة عبر مَعبر رفح البرى.

وقالت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، إنه تم كذلك زيادة معدلات ضخ السلع التموينية والسلع الحرة بالمخازن التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة،

بحيث تكفي مدة 4 أشهر على الأقل، وزيادة أرصدة المطاحن من الدقيق لنحو 12 يومًا، بدلًا من 6 أيام، وتوفير 2000 طن قمح بالصوامع.

وأضافت رسلان أنه يتم شن حملات رقابية يومية في العريش والشيخ زويد والحسنة ونخل وبئر العبد، ورصد حركة الأسعار بالمحالّ التجارية لتجارة التجزئة والجملة، مع التنبيه على جميع التجار بخفض هامش الربح، لافتة إلى وجود تعاون من التجار في هذا الشأن.

ولفتت إلى أنه يوجد بمحافظة شمال سيناء مطحنان: حكومي وقطاع خاص، طاقتهما الإنتاجية تكفي المحافظة وتفيض، قائلة: “طاقة الإنتاج القصوي للمطحنين 327 طنًّا في اليوم، بينما حجم الإنتاج الفعلي نحو 169 طنًّا يوميًّا”.

وذكرت أن محافظة شمال سيناء بها 101 مخبز بلدي يقوم بإنتاج الخبز البلدي المدعم لنحو 95 ألفًا و303 بطاقات تموينية، يستفيد منها نحو 300 ألف مواطن بمحافظة شمال سيناء.

وأضافت رسلان أن شمال سيناء تضم أيضًا 14 منفذ تجزئة تابعًا للشركة العامة لتجارة الجملة، و180 بقالًا تموينيًّا، و13 منفذ جمعيتي،

إضافة إلى 28 جمعية تعاونية تابعة للجهات الحكومية المختلفة، و2 مستودع بوتاجاز صبّ في العريش وبئر العبد، ومستودعات استبدال في نخل والحسنة وبئر العبد، و21 محطة تموين سيارات على مستوى المحافظة.