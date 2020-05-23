تحسباً لضعف المبيعات.. تراجع إنتاج كعك العيد 70% هذا العام

أسعار الكعك هذا العام تدور عند معدلات العام الماضي

أكد بعض أصحاب محال الحلويات والمخابز الأفرنجية على تراجع إنتاجية كعك العيد هذا العام بشكل ملحوظ، خاصة فى ظل التراجع المتوقع للمبيعات، فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية والتى تتزامن مع استمرار انتشار فيروس كورونا وما يصاحبه من إجراءات أحترازية قد تؤثر على الشراء.

وقال عباس تايب سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن عدد من منتجى كعك العيد قاموا بأنتاج نحو 30٪ فقط من الكميات التى يتم إنتاجها سنوياً .

وأضاف تايب في تصريحات خاصة أن التراجع فى الإنتاج يأتى تحسبا للتراجع المتوقع فى المبيعات ، لافتاً إلى توافر العاملين في مجال الحلويات لتصنيعها فى حالة زيادة الطلب.

وتابع: أعمل صاحب مخبز من أكثر من 40 عامًا ويمكننى توقع المبيعات، لافتاً إلى أسعار الكيلو بالنسبة للبسكويت تبدأ من تتراوح بين 35 و60 جنيهًا.

سعر الكيلو من الغُريبة والشكلمة من 60 – 90 جنيها

وأكد سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن تراجع المبيعات يؤثرعلى أصحاب المحال، لأنه يمثل ضغوطًا عليهم، نتيجة وجود مصروفات خاصة للعمالة التى يتم دفع لها يوميات دون وجود عمل، لافتاً إلى أنه يبلغ سعر الكيلو من الغُريبة والشكلمة من 60 – 90 جنيها .

وأوضح تايب أن أسعار الكعك هذا العام تدور عند معدلات العام الماضى، لافتًا إلى أن أنواع الكعك هذا العام تتراوح أسعارها بين 35 و60 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر الكيلو من البيتى فور من 50 – 75 جنيها.