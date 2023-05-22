«تحريك سعر الصرف أثر على الانتاج».. وزير الكهرباء: نستهدف الوصول إلى استخدام 60% طاقة متجددة في 2040

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أنه من المستهدف الوصول إلى 60% استخدام طاقة متجددة في 2040، مشيرًا إلى أن تحريك سعر الصرف انعكس على رفع تكلفة إنتاج الكهرباء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب مجد الدين بركات عضو المجلس بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية اليونان – إيطاليا وبعض الدول الأخرى.

وقال وزير الكهرباء: “إن لدينا وقت ذروة يرتفع فيه طلب الطاقة على الكهرباء والوزارة دائما تراعي هذا الأمر”.

وكشف وزير الكهرباء أن مصر لديها ربط مع الأردن، ليبيا، والسودان، مشيرًا إلى أن تطوير محطات الكهرباء، ورفع القدرات والاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال محمد شاكر: نعمل بشكل مستمر على تطوير وتجديد الشبكات لاستيعاب القدرات والمتغيرات الجديدة، قائلًا: تجاوزنا كافة المشكلات في العجز بالقدرات المتاحة.

يشار إلي أن الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين تعليقا على تصدير فائض الكهرباء للخارج : لدي سؤال محدد و مداخلة، و السؤال هو هل تحصل مصر على اموال الكهرباء المصدرة لفلسطين و ليبيا تحديدا ، اما انها تذهب و لا تعود بعائد”.

وأضاف: “أما المداخلة فهي أن المستقبل للطاقة المتجددة ومصر أعلى مكان فى العالم فيه شمس حسب كلام الدكتور فاروق الباز لى شخصيا، ولكن تحويلها لطاقة أمر مكلف، والكمية التى نحصلها منها تكلف أكثر من الوسائل التقليدية، الا إذا توافر أمران ، الاول هو تصنيع الخلايا الضوئية، خاصة أن التقدم فيها سريع للغاية، وأصبح من الممكن وضعها على عربيات، والأمر الثاني المتعلق بالبطاريات، وفكرة أن البيت يولد طاقة ويخزنها لأوقات أخرى، وهذا الأمر قطع فيه البحث العلمي خطوات كثيرة.