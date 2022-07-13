تحريك تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببورسعيد وإلى المحافظات

اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأنه تم تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى، لتتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية وفقًا لما هو موضح بالجداول المرفقة، لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود.

وتراوحت الزيادة بين جنيه إلى 3 جنيهات لسيارات الأجرة الخاصة داخل المحافظة من وإلى أحيائها المختلفه، فيما تراوحت بين نصف وربع جنيه لسيارات السرفيس والنقل الداخلى.

جاء قرار زيادة التعريفة عقب تحريك أسعار المواد البترولية عالميًا، وبناءً على قرار لجنة تحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتى نتج عنها الإعلان عن زيادة اسعار المواد البترولية بمعدل 50 قرشا للتر السولار والبنزين “80 – 90 – 92” و100 قرش للتر البنزين 95 اعتبارًا من صباح اليوم ..

من ناحيته أصدر محافظ بورسعيد تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف للتأكد من تطبيق هذا القرار و انتظام منظومة العمل ،ومنع اى محاولات لاستغلال المواطنين او احتكار المواد البترولية، مؤكدا الإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف وضع ملصق على سيارات الأجرة والسرفيس متضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة التعريفة او تقسيم خط السير.