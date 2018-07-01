تحريك أسعار الأنسولين ترفع مبيعات نوفو نورديسك إلى 68 مليون جنيه

أحمد صبرى حققت شركة "نوفونورديسك" الدنماركية للأدوية فى مصر، مبيعات بقيمة 68 مليون جنيه في مايو الماضي، بنسبة نمو 108.4% عن نفس الشهر من العام الماضي. وتعتبر نوفو نورديسك، أكبر مورد للأنسولين لمصر، وتستحوذ على قرابة 70% من سوق الأنسولين…

أحمد صبرى

حققت شركة “نوفونورديسك” الدنماركية للأدوية فى مصر، مبيعات بقيمة 68 مليون جنيه في مايو الماضي، بنسبة نمو 108.4% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وتعتبر نوفو نورديسك، أكبر مورد للأنسولين لمصر، وتستحوذ على قرابة 70% من سوق الأنسولين بالقاهرة، من خلال أصناف مكستارد وأقلام الأنسولين طويل المفعول.

وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الدوائية -حصلت المال على نسخة منه- طفرة فى مبيعات الشركة للشهر الماضي، مقابل انخفاض وصل لأكثر من 50% فى بعض شهور النصف الأول من العام الماضي، بعد تحرير سعر الصرف.

ويرجع ارتفاع المبيعات إلى موافقة زارة الصحة منذ بداية العام، على زيادة سعر الأنسولين المستورد من شركة نوفونورديسك الدنماركية من 38 إلى 55 جنيهًا، على أن يطبق القرار على التشغيلات الجديدة وهو الأنسولين الأكثر تداولاً في مصر، وبدأ البيع بالسعر الجديد فى أبريل الماضي.

وكشف التقرير أن مبيعات الشركة منذ بداية العام حتى نهاية مايو بلغت 301.8 مليون جنيه بمعدل نمو 63.8%، عن نفس الفترة من العام الماضي، محققة المركز 22 فى الشركات الأكثر مبيعًا بمصر، وهى الشركة الوحيدة المتخصصة فى الأنسولين وصلت لهذا.

كانت قد قفزت مبيعات ﻧﻮﻓﻮ ﻧﻮﺭﺩﻳﺴك بنسبة 169.4% في شهر نوفمبر 2016 – الذي شهد تعويم الجنيه – مسجلة 76.5 مليون جنيه، وهو أعلى معدل نمو وصلت له الشركة.