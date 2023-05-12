تحرير 99 محضرا للبيع بأكثر من السعر المعلن في حملة لـ«حماية المستهلك» على الأسواق

أجرت أفرع جهاز حماية المستهلك في المحافظات المختلفة حملات مكثفة على المحال التجارية والأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية، لمراقبة جودة السلع المعروضة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين.

وتأتي الحملات بالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد جميع الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كل الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يمتلك فروع في محافظات: «قنا والمنيا والإسكندرية وكفر الشيخ وبنى سويف وقنا وسوهاج وأسيوط والسويس والفيوم والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وشرم الشيخ والشرقية والمنوفية والوادي الجديد والبحيرة والدقهلية والقاهرة والجيزة».

قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن الحملات استهدفت كافة المحافظات من خلال سيارات الضبطية القضائية وأعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بالتعاون والاشتراك مع الجهات الحكومية المعنية بمراقبة الأسواق، لافتة إلى أنه أثناء المرور تم التنبيه على التجار بالالتزام بقرارات جهاز حماية المستهلك المتعلقة بالأسعار.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال الحملات على المحال التجارية والأسواق العامة في المناطق الأكثر كثافة سكانية وعددا من محال الأغذية المعروفة تم تحرير 99 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية لعدد من العاملين في المحال التجارية والأغذية تفيد بخلوهم من أي أمراض، إضافة إلى البيع بأزيد من السعر المعلن.

وتابعت: إنه جار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شئونها في المخالفات المعروضة عليهم طبقا لقانون حماية المستهلك، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لمراقبة الأسواق والتجار بالإضافة إلى استقبال الجهاز لشكاوى المواطنين طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.