تحرير 97 محضرا وضبط 500 علبة سجائر مهربة في حملة لـ«حماية المستهلك» على الأسواق

أجرى جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على الأسواق في المحافظات المختلفة، بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري وسلامة الغذاء؛ للتأكد من جودة السلع المعروضة للمستهلكين، بالإضافة إلى التأكد من التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز شن حملاته على السوبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة المنتشرة في مختلف المحافظات للتأكد من التزامهم بالإعلان عن أسعار السلع، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 500 علبة سجائر بدون فواتير شراء متواجدة داخل المحال التجارية.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية حرروا حوالي 97 محضرا لعدم إعلان التجار عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لضبط الأسواق ومنع احتكار أي سلعة بهدف بيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.

وأشارت إلى أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل الصحة والتموين والطب البيطري وسلامة الغذاء كلا في تخصصه للتأكد من جودة السلع المعروضة وأخذ عينات عشوائية لفحصها للتأكد من سلامتها حرصا من الجهاز على أرواح المواطنين.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.