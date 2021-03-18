تحرير 8 محاضر في حملة على الفنادق والمحال بمحافظة مطروح

نظمت لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية بمحافظة مطروح برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين، حملة على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح.

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التفتيش والمرور على المطاعم والمحلات التجارية للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية حفاظا على صحة المواطنين وخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك .



وأسفرت حملة لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية بمحافظة مطروح عن تحرير 8 محاضر لعدم الاعلان عن الاسعار ومخالفات نظافة وعدم وجود شهادات صحية وتوجيه عدد 5 انذرات بالغلق متنوعة ما بين مخالفة ( سلامة وصحة مهنيه –حماية مدنية – عقود و تراخيص مزاولة نشاط) بالإضافة الى اعدام 5 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادامى

ووجه محافظ مطروح بمواصلة حملات المرور واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة و الغير ملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.