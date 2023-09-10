تحرير 76 مخالفة مرورية لسيارات أجرة خالفت خط السير المخصص لها بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تكثيف الحملات المرورية للتأكد من التزام سائقي سيارات ميكروباص بالخطوط الداخلية بخط السير ومنع أى تجاوزات لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في جميع المناطق المخطط بها خطوط سير ، مع إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مدينة مرسي مطروح لمنع أى تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال، خاصة مع زيادة التدفق السياحى على المحافظة خلال موسم الصيف.

وصرح المهندس محمد القط مدير مشروع المواقف بمطروح، بأنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتعليمات اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام نظمت إدارة المواقف وبالتنسيق مع مباحث المرور حملة تفتيشية مفاجئة مساء السبت بطول شوارع الكورنيش بالمدينة، لضبط السيارات العاملة علي الكورنيش بدون تصريح خط السير مما يوثر سلبا علي العمل بالخطوط الرئيسية بالمدينة.

وأسفرت عن سحب ٢ رخصة سيارة ميكروباص مخالفة وتحرير عدد 76 مخالفة خط سير واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مع استمرار جهود متابعة انتظام خطوط سير سيارات الأجرة والتصريح للعمل بأحياء مدينة مرسى مطروح وبالكورنيش.