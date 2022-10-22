تحرير 649 ألف مخالفة مرور خلال أسبوع

سجلت أعداد مخالفات المرور 649810 مخالفة متنوعة على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، كما ضبط 238948 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، وذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية.

وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق، عن المرور على 142 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 812 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 2 سائق منهم.

وفحص 584 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين عدم مطابقة 22 مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 3932 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 218 سائقًا منهم.

وأسفرت جهود رصد مخالفات قائدي المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية “الفلاشر” أو الصوتية “السارينة” الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها، إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتي:

بمجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة، ضبطت 911 مخالفة أجهزة صوتية، و1239 مخالفة الأجهزة الضوئية، 2772 مخالفة زجاج ملون بدون تصريح، 3038 مخالفة ملصقات.

وضبطت 33 محلًا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية، 205 أجهزة صوتية، 203 أجهزة ضوئية، ضبط 1012 ملصقات مخالفة.

وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، رفعت 316 سيارة، 53 دراجة نارية.

وبمجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية، ضبطت 7805 مخالفات عدم ارتداء غطاء الرأس “الخوذة”.



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.