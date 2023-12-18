تحرير 59.6 ألف مخالفة مرورية خلال يوم (جراف)

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 59641 مخالفة مرورية متنوعة.

وخلال المخالفات من المرور تحرير 9758 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 489 مخالفة السير بدون تراخيص.

وحرر رجال المرور 1562 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 12 مخالفة موقف عشوائي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أعداد مخالفات المرور ونوعيتها ضمن حملات وزارة الداخلية خلال يوم: