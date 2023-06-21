تحرير 5 محاضر و10 إنذارات سلامة وصحة مهنية لمنشآت سياحية مخالفة بمطروح

تواصل محافظة مطروح جهودها المستمرة وتكثيف جهود الرقابة ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة، حيث قامت لجنة المرور على المنشآت السياحية بالمرور علي ثلاث منشآت.

ويأتى ذلك بمشاركة الإدارة العامة للسياحة والمصايف فى محافظة مطروح ومديرية التموين والصحة والبيئة والقوى العاملة وغيرها من الجهات المعنية.

وأوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف أنه تم تحرير عدد (٥) محاضر نظافة وعدم استكمال شهادات صحية وعمالة أجنبية بدون عقود.

وقد تم تحرير عدد (١٠) إنذارات سلامة وصحة مهنية وإعدام عدد (13) مادة غذائية متنوعة وعدم التأمين على بعض العاملين وتراخيص مزاولة المهنة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق والمنشآت بجميع أنحاء مدن المحافظة خاصة مع بدء موسم الصيف السياحى والإقبال على المحافظة.