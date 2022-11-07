تحرير 470 محضرًا للمحال المخالفة لقرار الغلق في يوم

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن ضبط وتحرير 470 محضرًا للمحال المخالفة لقرار الغلق الوزاري ضمن تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ، وذلك لعدم التزامها بالتعليمات خلال 24 ساعة، خلال حملات تطبيق المواعيد الشتوية.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

وبدأ العمل في تطبيق مواعيد غلق المحال والمقاهي طبقًا للمواعيد الشتوية، في 30 سبتمبر، لتغلق في الساعة العاشرة مساءً.

كان مجلس الوزراء قد أقر مواعيد عمل المحال والمولات التجارية، لتنتهي في الساعة الحادية عشر مساءً في أيام الصيف، والعاشرة مساءً في الشتاء.

ووفقًا للقرار الرسمي المعلن من وزارة التنمية المحلية عن موعد غلق المحلات التجارية فإنه قد حددت المادة السادسة من القرار الوزاري، بداية شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة لشهر أبريل من كل عام، على أن تنتهي يوم الخميس الأخير لشهر سبتمبر من كل عام.

وبحسب القرار الوزاري، يبدأ تطبيق المواعيد الشتوية في 30 سبتمبر المقبل، حيث تغلق المحال في العاشرة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق عند الساعة 11 مساء.