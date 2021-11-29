تحرير 428 محضر إشغال طريق خلال شهرين في مطروح

استعرض العقيد أكرم توفيق رئيس قسم شرطة المرافق جهود رفع الإشغالات من الطريق العام خلال الفترة من 1/ 9 /2021 حتى 24/ 11/ 2021 بمختلف مراكز محافظة مطروح . وأسفرت الجهود عن توقيع 428 محضر إشغال طريق ، و91 محضرا…

استعرض العقيد أكرم توفيق رئيس قسم شرطة المرافق جهود رفع الإشغالات من الطريق العام خلال الفترة من 1/ 9 /2021 حتى 24/ 11/ 2021 بمختلف مراكز محافظة مطروح .

وأسفرت الجهود عن توقيع 428 محضر إشغال طريق ، و91 محضرا لبائع متجول ، و4231 لمضبوطات الإشغالات.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و بالتعاون مع مديرية أمن مطروح برئاسة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والمتابعة المستمرة لإزالة كافة الإشغالات بالطرق العامة والشوارع.

وفى سياق آخر وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر إلى خالد أبو زيد مدير عام حسابات الديوان العام للمحافظة على جهوده وتعاونه طوال فترة عمله بالديوان العام السنوات الماضية مع انتهاء المدة القانونية لفترة عمله والتى بدأت في نوفمبر ٢٠١٥ متمنيا له التوفيق في موقع عمله الجديد

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين الأستاذ اشرف غلاب مدير عام المديرية المالية بمطروح والاستاذ محمد ابراهيم مراقب عام حسابات ديوان عام المحافظة الجديد متمنيا له التوفيق في مهام عمله فى ديوان عام محافظة مطروح .