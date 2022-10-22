تحرير 379 إنذارا ضد أصحاب حيازات زراعية في البحيرة بسبب عدم توريد الأرز

في أول تحرك رسمي ضد عدم الالتزام بتوريد طن من الأرز الشعير عن كل فدان، ضمن تعليمات وزارة التموين قامت مديرية الزراعة بالبحيرة بإصدار 379 إنذارا ضد أصحاب الحيازات التي لم تلتزم بالتعلميات الصادرة في هذا الشأن .

وأكدت محافظة البحيرة، أن هذا يأتي فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على أصحاب الحيازات الزراعية لتأكيد عليهم بتوريد الأرز المحلي للموسم الحالي لتجنب المسائلة القانونية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود برئاسة محمد كجك بتحرير 379 إنذار ضد مخالفي توريد الأرز الشعير بإيتاي البارود عبارة عن ( 30 إنذار جمعية الشارية – 34 إنذار جمعية التعاليق – 36 جمعية الحلفاية – 44 جمعية الحيلة – 36 جمعية الفرارجي – 48 جمعية الشفيعي – ٣٨ جمعية الغرق – ١١٣ جمعية قسم أول )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشدت محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والإلتزام بكافة القرارات المنظمة فى هذا الشأن.

ويأتي هذا بالتزامن مع موسم حصاد الأرز بنطاق المحافظة وفي إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة ومنع ظاهرة حرق قش الأرز وظهور السحابة السوداء التي تؤثر على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وفي نفس السياق وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، عقد المهندس بدر محمد بدر – وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إجتماع بمقر مديرية الزراعة بالبحيرة، بحضور علي جمال دومة – مدير عام جهاز شئون البيئة بالبحيرة، ومديري الإدارات الزراعية بالمحافظة، لبحث تكثيف المرور الميداني على المزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز والفوائد الإقتصادية من إستخدامه فى ظل إرتفاع أسعار أعلاف الماشية وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة.

وخلال إجتماعه أكد المهندس بدر محمد بدر، على ضرورة تفعيل المرور اليومي لمهندسى الإرشاد لحث المزارعين على عدم حرق حواف الأراضي الزراعية والأضرار الناتجة عن الحرق المكشوف للمتبقيات الزراعية، وضرورة إلتزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والإستفادة منها.

كما أشار مدير عام جهاز شئون البيئة بالبحيرة الي ضرورة توعية المزارعين بالأضرار الصحية والإقتصادية لحرق قش الأرز والقيمة الإقتصادية لإستخدامه كمدخل لأعلاف الماشية وإنتاج الألواح الخشبية.

كما أنه ضمن التعليمات الخاصة بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وجهود المحافظة لإستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائياً وإزالة فورية فى المهد للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 20 لإزالة التعديات.

وفي هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة اللواء وائل زغلول بإزالة 5 حالات تعدي علي أملاك هندسة صرف علي بن أبي طالب على مساحة ١٥٠٠ م٢.

كما قامت محافظة البحيرة بمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة لتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمراجعة المعديات بنطاق قرى ( الشعيرة – كفر الشيخ مخلوف – نكلا العنب – شبرا النونة.

كما قامت الوحدات المحلية بمراكز ( كوم حمادة – رشيد – شبراخيت ) بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الإلتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان.