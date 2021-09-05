عقـــارات

تحرير 36 محضرًا لوحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة في برج العرب الجديدة

الحملة تم تنفيذها من قبل مأموري الضبطية القضائية بالصندوق والجهاز
أحمد صبحي 11:37 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21 11:37 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21

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قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري،  إنه تم شن حملة ضبطية قضائية جديدة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمناطق متفرقة بمدينة برج العرب الجديدة.

وأشارت “عبد الحميد” إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 36 محضرا واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بجانب إنذار عدد من أصحاب الوحدات المغلقة لسرعة شغلها، وذلك في إطار  الجهود المبذولة لايصال دعم الدولة للوحدات السكنية  لمستحقيه، ومنع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

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من جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن الحملة تم تنفيذها من قبل مأموري الضبطية القضائية بالصندوق والجهاز برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وأشار إلى أنه تم المرور على  528 وحدة إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع  المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.

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وطالب رئيس جهاز المدينة، المواطنين بالالتزام بقانون الإسكان الاجتماعي وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.

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بقلم أحمد صبحي

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