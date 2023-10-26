تحرير 30 محضرا وإعدام لحوم غير صالحة في حملات بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عن تحرير 30 محضرا متنوعاً وإعدام 95 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالحملات التفتيشية بمراكز دسوق وقلين ومطوبس، بالتعاون مع مديريات التموين، والطب البيطري، والشئون الصحية.

وتمكنت الحملات من تحرير 14 محضراً متنوعا بدسوق، برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، بواقع (محضرين ذبح خارج السلخانة- 5 محاضر منتجات بدون بيانات – 4 محاضر لمنتجات مجهولة المصدر، 3 محاضر متنوعة) .

كما قامت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين تحت إشراف اللواء خالد كشك، بتحرير 13 محاضراً متنوعاً بواقع ” 5 محاضر متنوعة – محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، 3 محاضر مزاولة نشاط بدون شهادة صحية – 4 محاضر عدم إعلان”.

كما قامت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس برئاسة اللواء، حاتم الهيدبي، بتحرير 3 محاضر متنوعة تضمنت “محضرين لمزاولة نشاط بدون شهادة صلاحية – ومحضر غش تجارى “، بالإضافة الى إعدام ٩٥ كجم لحوم بمجزر مطوبس غير صالحة للاستهلاك الآدمي لإصابتها بالسل الموضعي، وذلك بعد الكشف عليها داخل مجزر مطوبس، والفحص والإعدام بمعرفة الطب البيطرى.

وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مؤكداً أنه لا تهاون مع المخالفين ومن يتاجرون بقوت المواطن البسيط.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على إحكام الرقابة والمرور على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، ومحاربة الغلاء، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مسئولي الرقابة التموينية ، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري، والبيئة، والجهات الآخرى المعنية، لشن حملات يومية مفاجئة على كافة منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال، وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين.