تحرير 29 مخالفة سير لسيارات الأجرة بمرسى مطروح

نظمت إدارة مشروع المواقف بمطروح حملة تفتيش على خط سير سيارات الأجرة ومراجعة الالتزام بالتصريح للعمل بأحياء وكورنيش مدينة مرسى مطروح بالتعاون مع إدارة ومباحث المرور .

وصرح المهندس محمد القط مدير مشروع المواقف بمطروح بأن الحملة أسفرت عن تحرير ٢٩ مخالفة خط سير واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن ، مع استمرار جهود متابعة انتظام خطوط سير سيارات الأجرة والالتزام بتصريح العمل بأحياء مدينة مرسى مطروح وبالكورنيش.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات المرورية للتأكد من التزام سائقي سيارات ميكروباص بالخطوط الداخلية بخط السير ومنع أي تجاوزات لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في كافة المناطق المخطط بها خطوط سير ، مع إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مدينة مرسي مطروح لمنع أي تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال خاصة مع زيادة التدفق السياحى على المحافظة خلال موسم الصيف.