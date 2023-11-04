تحرير 25 محضر تموين متنوع لمخابز بلدية مخالفة بشبراخيت وكفر الدوار وحوش عيسى

استمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بمراكز حوش عيسى وشبراخيت وكفر الدوار أسفرت عن ضبط :

بمركز شبراخيت تم ضبط مخبزين لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وبحملة مماثلة بمركز كفر الدوار تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جراما فى الرغيف الواحد وجار تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزبن تصرفا فى 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

وبمركز حوش عيسى تم ضبط 3 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أنه فى إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى انتظام العمل بها مع اتخاذ جميع الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار والالتزام بالأسعار الرسمية المحددة من قِبل الجهات المعنية.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بحملة تموينية على محطات الوقود بمركز دمنهور، أسفرت عن ضبط 3000 لتر بنزين تم تجميعها داخل إحدى محطات الوقود بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء.

حيث تشكلت الحملة برئاسة مجدي الخضر – وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومفتاح عبد اللطيف – مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة الرقابية بالبحيرة حملاتها على مدار الساعة لضبط المخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.