تحرير 249 محضرًا لمحال مخالفة لمواعيد الغلق في رمضان خلال يوم 

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن ضبط وتحرير 249 محضرًا للمحال المخالفة لقرار الغلق الوزاري ضمن تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ، وذلك لعدم التزامها بالتعليمات خلال 24 ساعة، خلال حملات تطبيق المواعيد المقرر تطبيقها في شهر رمضان.



يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.



ومواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية، داخل الكتل السكنية في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر ستكون في العاشرة مساءً.



وحددت مواعيد غلاق المحلات التجارية والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر لهذا العام، ستكون يوميًا من الساعة الثانية صباحًا مع استمرار خدمة «تيك أواي» وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.



وحددت وزارة التنمية المحلية مواعيد غلق المحلات في شهر رمضان المبارك، وأعلنت عن عقوبات تصل إلى الغلق ثم إلغاء الترخيص في حالة عدم الالتزام بمواعيد العمل خلال شهر رمضان 2023.

وطبقت العمل في مواعيد غلق المحال والمقاهي طبقًا للمواعيد الشتوية، في 30 سبتمبر، لتغلق في الساعة العاشرة مساءً.



كان مجلس الوزراء قد أقر مواعيد عمل المحال والمولات التجارية، لتنتهي في الساعة الحادية عشر مساءً في أيام الصيف، والعاشرة مساءً في الشتاء.



ووفقًا للقرار الرسمي المعلن من وزارة التنمية المحلية عن موعد غلق المحلات التجارية فإنه قد حددت المادة السادسة من القرار الوزاري، بداية شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة لشهر أبريل من كل عام، على أن تنتهي يوم الخميس الأخير لشهر سبتمبر من كل عام.



وبحسب القرار الوزاري، يبدأ تطبيق المواعيد الشتوية في 30 سبتمبر المقبل، حيث تغلق المحال في العاشرة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق عند الساعة 11 مساء.