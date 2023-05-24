تحرير 229 محضرًا لمحال مخالفة لمواعيد الغلق في 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن ضبط وتحرير 229 محضرًا للمحال المخالفة لقرار الغلق الوزاري ضمن تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ، وذلك لعدم التزامها بالتعليمات خلال 24 ساعة، خلال حملات على المحال المخالفة لتطبيق المواعيد الصيفية.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

وبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في الساعات الأولى من صباح غدًا الجمعة وفقًا لقانون التوقيت الصيفي، والذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا لترشيد استهلاك الطاقة.

وسيتم تطبيق التوقيت الصيفي حتي شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر عمل المحال والمولات التجارية وفقا للتوقيتات الجديدة كالتالى صيفًا من 7 صباحًا، حتى 11 مساءً، بدلًا من 10 مساءً، باستثناء المطاعم والكافيهات.

ويطبق العمل في مواعيد غلق المحال والمقاهي طبقًا للمواعيد الشتوية، في 30 سبتمبر، لتغلق في الساعة العاشرة مساءً.

كان مجلس الوزراء قد أقر مواعيد عمل المحال والمولات التجارية، لتنتهي في الساعة الحادية عشر مساءً في أيام الصيف، والعاشرة مساءً في الشتاء.

ووفقًا للقرار الرسمي المعلن من وزارة التنمية المحلية عن موعد غلق المحلات التجارية فإنه قد حددت المادة السادسة من القرار الوزاري، بداية شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة لشهر أبريل من كل عام، على أن تنتهي يوم الخميس الأخير لشهر سبتمبر من كل عام.

وبحسب القرار الوزاري، يبدأ تطبيق المواعيد الشتوية في 30 سبتمبر المقبل، حيث تغلق المحال في العاشرة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق عند الساعة 11 مساء.