تحرير 215 محضر تهرب جمركي في الأقصر

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي في الأقصر من ضبط وتحرير 215 محضرا لبضائع متنوعة.

وتم ذلك برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسه العميد محمدعبد العظيم ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة حسام أبو المعالي

وتم ذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقة بمنشاه العمارى والبغدادي والقرنة بالأقصر ونقطة التفتيش الأمنية ببهجورة ونجع حمادي وأسيوط .

وتشكلت لجان الضبط من محمد الليثى وعبد الجواد حمام منتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام وعصام أحمد ومحمد عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن ومحمود صلاح مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العميد وائل عبدالرحمن والرائد على طاهر .

وتشكلت اللجان أيضا قوة من أمناء الشرطة جابر العزب وشحات عبدالنعيم وعامر عبدالوهاب وسنوسى نصير وحسن عريان وأشرف شعبان وعبدالرحيم سعد وأحمد حسن وقوة من رجال الشرطة السريين.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن سيارات ( 3 سيارة معاقين ) وسجائر وتبغ ونظارت ومستلزمات طبية وقطع غيار سيارات ودراجات نارية.

وتضم زيوت سيارات وأدوات منزلية وكهربائية وصحية ولعب أطفال ومستحضرات تجميل ومبردات مياة وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وملابس ومبيدات زراعية.

وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

وبلغت قيمة المضبوطات 1 مليون و149 ألفا و350 جنيها، وبلغت الرسوم الجمركية المستحقة 637 ألفا و995 جنيها .

وتم سداد جزء من التعويض والرسوم الجمركية وقدره 484 ألفا و916 جنيها على ذمة قبول التصالح بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .