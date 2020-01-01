تحرير 21 محضرا وإعدام مواد غذائية فاسدة في حملات بمرسى مطروح

للاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية وسلامتها للمواطنين

حررت الأجهزة التنفيذية بمطروح عدة محاضر، وذلك بإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، بالتزامن مع رأس السنة الميلادية، بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لكافة رؤساء المدن والقرى بالتيسير على المواطنين ومتابعة تقديم كافة الخدمات والتيسير عليهم.

ونظمت مديرية الصحة بمطروح حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمرسى مطروح تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية للاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية وسلامتها للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة وإحكام الرقابة على الأسواق والسلع .

وصرح الدكتور عبد الحميد روتان القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن إدارة مراقبة الأغذية نظمت حملة صحية على 8 منشآت لبيع المواد الغذائية بمرسى مطروح بمشاركة الجهات المعنية .

وأضاف أن الإدارة تمكنت من تحرير 21 محضر مخالفة منها 13 محضر شهادة صحية، و8 محاضر نظافة، وإعدام 30 كجم كبدة مجمدة، و25 كجم فول ، و20 كجم عسل أسود .

وفى سياق متصل تابع اللواء هاني يوسف رئيس مجلس مدينة الضبعة توزيع أسطوانات الغاز علي المواطنين، وضبط عملية التوزيع لضمان وصول الأسطوانات للمواطن والتأكد من عدم وجود استغلال أو أزمات.

كما قام مجلس مدينة الضبعة باستكمال أعمال الإنارة بالجزيرة الوسطي، وصيانة ومراجعة الكشافات وأعمده الإنارة علي الطريق الدولي الساحلى “مطروح الإسكندرية”، للحد من الحوادث على الطريق الدولي الساحلي والتيسير على المواطنين.

كما تم رفع القمامة من المدينة ورفع الأتربة من طريق المطار، وذلك استمرارا للجهود اليومية للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي بالمدينة.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار وتكثيف حملات التفتيش التموينية والصحية بجميع أنحاء المحافظة، لضمان المعروض للمواطنين من المواد الغذائية وضمان سلامتها.