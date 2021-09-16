اقتصاد وأسواق

تحرير 16 محضر تهريب بجمارك الإسكندرية

بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020
السيد فؤاد 7:06 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 7:06 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

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حرر موظفو الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية بإشراف محمود عبدالواحد بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي بالإسكندرية برئاسة اللواء عادل نافع من 16 محضر ضبط بضائع متنوعة أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية لبعض المحلات التجارية بوسط وشرق الإسكندرية بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

وتشكلت لجنة الضبط من عبدالسلام طارق العشرى مدير إدارة التحريات والضبط وطارق زاهر فراويله مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي وتامر زهران ومحمد عيسي وسامح خشب ومحمد شحاته وبسام الشرقاوي والعقيد محمد نجم والمقدم احمد حلمي والمقدم حازم عفيفي والرائد عادل الركايبي والرائد احمد عبدالمنعم والقوة المرافقة .

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وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن ملابس واكسسوار محمول ولعب أطفال وسراير وكراسي طبية وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير اومستندات تفيد بسداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفه لأحكام المادة ٨ من قانون الجمارك ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ .

وبلغت قيمه المضبوطات 351 ألف جنيه، كما تم التصالح في جميع المحاضر وذلك بعد دفع جميع الغرامات والرسوم المقررة.

كما تمكن موظفي الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الأستاذ عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

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ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط الطيران التركية القادمة من اسطنبول اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب فلسطينى قادم من تركيا .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح مأمور الفحص فتلاحظ وجود أقراص أسفل أحد الحقائب .

وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من مصطفى صادق مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم محمد على رئيس القسم فتبين وجود 10500 قرص كيبتاجون المخدر مخبأة فى قاع الشنطة .

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وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 144 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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بقلم السيد فؤاد

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