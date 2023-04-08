تحرير 150 محضرا وفحص 350 شكوى في حملة لـ«حماية المستهلك» بالبحيرة

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في البحيرة عدة حملات على المحال والأسواق للرقابة عليها وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى متابعة الإعلان عن أسعار السلع والتأكد من جودة المعروض بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية.

أسفرت الحملة عن تحرير 150 مخالفة ضد محلات متنوعه ما بين: «بقالة وملابس ومفروشات وأحذية وأجهزة كهربائية» لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبية تقدم لجمهور المستهلكين.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 6 مراكز صيانة أجهزة كهربائية ومعمرة غير مرخصة وذات إعلانات مضللة، أعلنت عبر الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي وعلى خلاف الحقيقة، أنها مراكز معتمدة للصيانة والإصلاح لشركات كبرى شهيرة.

وصادرت الحملة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمذبوحة خارج المجازر الحكومية بناء على قرار النيابة العامة فى الحملات المشتركة مع الطب البيطري.

وانتهى فرع حماية المستهلك في البحيرة من فحص 350 شكوى متعلقة بصيانة الأجهزة الكهربائية وعيوب الصناعة وصيانة السيارات والاستبدال والاسترجاع ورد ثمن منتجات معيبة ورد منتجات وثمنها مشتراة عبر مواقع الانترنت، وصيانة اجهزة الهاتف المحمول وشركات التايم شير.