تحرير 122 محضرا في حملة لـ«حماية المستهلك» بالمحافظات

شن جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات المختلفة حملات مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة لمراقبة الأسواق والسلع المعروضة أمام المستهلكين بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للإعلان عن أسعار السلع.

قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز في تصريحات خاصة لـ«المال»، إن أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية شنو حملات مكثفة على الأسواق إذ تم ضبط 50 عبوة مخللات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 50 عبوة بلح بدون فواتير شراء.

وأضافت المصادر أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 50 كليو سمك البقرة السامة المحظور صيدها وتداولها، لافتة إلى أنه تم تحرير 112 محضر عدم الإعلان عن الأسعار أثناء مرور رجال الضبطية القضائية على عددا من المحال التجارية في الأسواق.

وأشارت إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لضبط الأسواق وعدم احتكار أي سلعة بهدف طرحها في الأسواق لبيعها بأعلى من معدلها الطبيعي في رمضان، لافتة إلى أن الحملات تبدأ من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر مساء يوميا حتى في أيام العطلات الرسمية.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.