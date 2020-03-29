تحرير 118 محضرا فى القليوبية خلال حملات على الصيدليات والمخابز

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن ضبط كمية من كحول وكمامات غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية حيث تم القيام بحملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التموين، لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق والمحال التجارية حفاظاً على صحة و حقوق المواطنين .

وأوضح الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، فى بيان اليوم للمحافظة، أنه تم المرور على 134 صيدلية ومستلزمات طبية وتم تحرير 11 محضرا لضبط ما يقرب من طن كحول وقفزات وكمامات غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وفى سياق آخر، ذكر عربي أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة وأسفرت عن تحرير 70 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 37 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي .

ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر

وأضاف أنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير2 محضر ضد أصحاب محل بقالة ومحل مواد غذائية والتحفظ على 960 باكو شاي ، و 1 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ، كما تم تحرير2 محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية والتحفظ على 500 كجم سكر مجهولة المصدر .

استمرار شن الحملات يوميا

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة استمرار شن الحملات يوميا لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومواجهة جشع التجار والقضاء على كل صور وأشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين.

توفير أفضل خدمة للمواطنين

وطالب محافظ القليوبية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.