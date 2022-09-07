تحرير محاضر مخالفة لضبط الأسواق في حملة لـ«حماية المستهلك» بالوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد حملة مرورية على بعض المحال التجارية ومخازن السلع الموجودة بنطاق مدينة الفرافرة، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأسواق وعمليات التداول والتخزين والعرض ومدى توافر السلع في الأسواق.

تأتي الحملة في إطار رؤية القيادة السياسية والكتب الدورية الوارده بشأن ضرورة ضبط الأسواق ومكافحة احتكار السلع وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق والضرب بيد من حديد على من تُسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب في ظل الظروف الراهنة.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، إذ تم تحرير محاضر للمخالفين وهي عدم وجود شهادات صحية، ومحاضر إشغال طريق، وبيع بأكثر من السعر المقرر، واشتراطات صحية.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن العاملين بالفرع الإقليمي لحماية المستهلك بالوادي الجديد لا يدخرون جهدا فى ملاحقة المحتكرين والمخالفين، وإتخاذ الإجراءات التى من شأنها ضبط الأسواق وتحقيق الوفرة والجودة في السلع و الخدمات.