تحرير محاضر للمطاعم والمخابز المخالفة في حملة لـ«حماية المستهلك» بالوادي الجديد

شن المكتب الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الوادي الجديد حملة تفتيشية مفاجئة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات وضمان مطابقتها للمعايير، وتكثيف الرقابة على المنشآت الاستهلاكية ومحال تقديم الوجبات الجاهزة بدءًا من استلام وتخزين وإعداد وتجهيز وطبخ وانتهاء بمراحل تقديم وحفظ الأغذية.

استهدفت الحملة مطاعم ومخابز مدينة الخارجة في الوادي الجديد، إذ أسفرت عن إعدام أواني وأوعيه بها تراكمات صدا ودهون وغير صالحة للإستخدام، وعدم توافر الاشتراطات الصحية، وعدم نظافة الأرضيات مع وجود كسور فى السيراميك.

كما أسفرت الحملة عن وجود صناديق قمامة غير محكمة الغلق، فضلا عن وجود بعض بلاعات الصرف غير محكمة الغلق، وقصور فى نظافة الأدوات، ووجود تقشير فى الأسقف وتساقط الدهانات، بالإضافة إلى وجود صراصير بالمخبز، وعدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين بالمحال التجارية والمخابز.

كما تواجد مواسير صرف صحي داخل المخبز، ودورة مياه تفتح مباشرة على غرفة العجن، وخزان مياه علوى يتم استخدامه فى عجن الدقيق، إذ تم تحرير محاضر للمخالفين وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأهاب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالتجار ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين.