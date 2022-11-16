تحرير صيدلانية مختطفة في البحيرة.. وضبط الجناة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير صيدلانية مختطفة في محافظة البحيرة ، بعد مساومة أهليتها لدفع فدية مالية، وتمكنت من إلقاء القبض على مرتكبي الواقعة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة ، بلاغًا من شخص عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من هاتف نجلته -تعمل بصيدلية ملك شقيقتها كائنة بدائرة المركز، وأفادت بتعرضها للخطف من قبل مجهولين، وتحدث أحد المتهمين معه ومطالبته بدفع فدية قدرها مليون جنيه نظير عودتها.

وبفحص خط سير المجني عليها، أمكن العثور على السيارة خاصتها، وبها تلفيات منها كسر زجاج الباب الأمامي الأيسر.

وتشكل فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبس الواقعة، 4 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- والاتفاق على خطف المجني عليها، ومساومة أهليتها لدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها، لعلمهم بثراء والدها ومراقبة أحد المتهمين وتتبعها بدراجة نارية قيادته أثناء خروجها من الصيدلية محل عملها مُستقلة سيارتها المشار إليها، وباقي المتهمين “ملثمين” باعتراض طريقها واختطافها واقتيادها داخل سيارة ملاكي “مُحددة” كرهًا عنها، مُستخدمين سلاح ناري كان بحوزة أحدهم، واحتجازها داخل مزرعة مُستأجرة لاثنين من المتهمين بدائرة مركز شرطة وادي النطرون وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم بالمزرعة المشار إليها، وضبطهم وتحرير المجني عليها، وتبين إصابتها بسحجة بالوجه.

وبسؤالها أيدت ما سبق، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمرورهم بضائقة مالية، كما أرشدوا عن السلاح المستخدم، عبارة عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، السيارة والدراجة النارية المستخدمتين في الواقعة، هاتف محمول، مصوغات ذهبية، ساعة يد، واتخذت الإجراءات القانونية.