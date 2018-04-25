تحرير سيناء وأوضاع الفلاح أهم فقرات التوك شو الليلة

مصر النهاردة يناقش أوضاع الفلاح بعد موافقة البرلمان على قانون الزراعةرحاب صبحىيناقش برنامج "مصر النهارده "فى العاشرة مساءً على شاشة مصر الاولى ، اوضاع الفلاح بعد موافقة البرلمان على قانون الزراعة، وكيف سيتعامل مع تخفيض مساحات الأرز؟وما هى المحاصيل التى يجب حظر زراعتها بسبب كثافة استهلالك المياه

مصر النهاردة يناقش أوضاع الفلاح بعد موافقة البرلمان على قانون الزراعة

رحاب صبحى

يناقش برنامج “مصر النهارده “فى العاشرة مساءً على شاشة مصر الاولى ، اوضاع الفلاح بعد موافقة البرلمان على قانون الزراعة، وكيف سيتعامل مع تخفيض مساحات الأرز؟وما هى المحاصيل التى يجب حظر زراعتها بسبب كثافة استهلالك المياه؟

وتستضيف رشا نبيل فى هذه الفقرة على الدمرداش عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب وحسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين

وحامد عبد الدايم المتحدث باسم الوزارة.

احتفالات عيد سيناء ببرنامج من ماسبيرو على الثانية

يستضيف برنامج ” من ماسبيرو ” على القناة الثانية فى الواحدة والنصف ظهرًا، اللواء مدحت الشريف استشارى الأمن القومى وعضو مجلس النواب، ويدور الحوار عن احتفالات عيد سيناء.

وفِى الفقرة الثانية من البرنامج، يحل الدكتور محمد زينهم رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون، ويدور الحوار عن أهمية الفنون التطبيقية.

يقدم البرنامج شريف فؤاد، خالد سعد

ملكات جمال العالم فى مصر فى ” العيلة ” على الحياة

تستضيف الإعلامية جيهان منصور عددا من ملكات جمال العالم فى برنامجها ” العيلة” أعلى شاشة الحياة فى الرابعة والربع مساءً.

يذكر أن جاء 80 من ملكات جمال العالم فى مصر الآن فى جولة سياحية بغرض تنشيط السياحة فى مصر، حيث زرن المواقع الأثرية المصرية فى الأهرامات والمتاحف والأقصر وأسوان فضلا عن جولة بالشواطئ المصرية الخلابة، فى إطار حملة تنشيط السياحة، والتى تنظم برعاية مكتبة الإسكندرية ووزارتى السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.



أول قاضية عرفية بسيناء فى ” الست هانم” على الأولى

تستضيف الإعلامية مها أحمد، فى الثانية ظهراً، من خلال برنامج “الست هانم” على شاشة الفضائية المصرية الأولى، هدى سويلم أول قاضية عرفية بسيناء، وفى الفقرة الثانية يستضيف البرنامج المطربة نجوى حمدى، شيرين الهوارى صاحبة مبادرة امسكى حلمك.

وكانت القناة الأولى قد انطلقت فى ثوبها الجديد بتقنية الـ HD، بمجموعة من البرامج الجديدة من بينها “مصر النهاردة” لخيرى رمضان ورشا نبيل، وكورة كل يوم لكريم حسن شحاتة، وصباح الخير يا مصر، وطريق الحياة والست هانم والمطبخ.