تحرير سعر الصرف يقفز بنسب غرامات متأخرات الضرائب

مها أبوودنأدت الزيادات المتتالية فى أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض بالبنوك منذ تحرير سعر الصرف إلى قفزة فى نسبة الغرامات المفروضة على المتأخرات الضريبية الخاصة بإقرارات الممولين عن عامى 2017 و 2018.ووفقا لقرار أصدره عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب بداية الشهر، وحصلت «المال»

مها أبوودن

أدت الزيادات المتتالية فى أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض بالبنوك منذ تحرير سعر الصرف إلى قفزة فى نسبة الغرامات المفروضة على المتأخرات الضريبية الخاصة بإقرارات الممولين عن عامى 2017 و 2018.

ووفقا لقرار أصدره عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب بداية الشهر، وحصلت «المال» على نسخة منه، فإن على الممولين الالتزام باحتساب غرامات التأخير عن الضرائب المقررة على أرباح العام الماضى، والتى يتم تقديمها خلال العام الجارى 2018، بنسبة زيادة تبلغ 10.5 %، عن نظيرتها عام 2014.

وشمل القرار، اعتماد سعر ائتمان وخصم %8.75 على غرامات تأخير عن عام 2014، و%9.75 على غرامات 2015، و%9.75 خلال 2016، و15.25 % عن عام 2017، وتصل إلى 19.25 % بالنسبة للعام 2018، وذلك فى إقرارات الموسم.

وينص قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005،على احتساب قيمة غرامات التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، مضافا إليه %2.

يذكر أن قيام البنك المركزى بزيادة سعر الفائدة 3 مرات، عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، بهدف السيطرة على معدلات التضخم، قد أدى لرفع سعر الائتمان والخصم إلى نسب قياسية.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت فى ديسمبر الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند %18.75، و%19.75 على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند %19.25.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، إن قرار رئيس المصلحة، يتم تطبيقه فى ضوء سعر الائتمان والخصم،لدى البنك المركزى مضافا إليه %2 للغرامات على الممولين.

وأوضح المصدر أن القرار يُطبق بداية موسم الإقرارات الضريبية فى يناير من كل عام، حتى يتسنى للمأموريات احتساب غرامات التأخير بدقة.