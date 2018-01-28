تحرير الوليد يرفع سهم المملكة لأعلى مستوى منذ نوفمبر

خالد بدر الدينقفزت أسعار أسهم شركة المملكة القابضة، 10%، خلال تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع، ليتجاوز سعر السهم 10 ريالات، ويسجل أعلى زيادة يومية منذ أكثر من 8 سنوات، بفضل إطلاق سراح رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال.كان سعر سهم المملكة انخفض أكثر من 15% ليصل إلى 8.1 ريال، فى نهاية الأسبو

خالد بدر الدين

قفزت أسعار أسهم شركة المملكة القابضة، 10%، خلال تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع، ليتجاوز سعر السهم 10 ريالات، ويسجل أعلى زيادة يومية منذ أكثر من 8 سنوات، بفضل إطلاق سراح رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال.

كان سعر سهم المملكة انخفض أكثر من 15% ليصل إلى 8.1 ريال، فى نهاية الأسبوع الذى تم فيه القبض على الأمير الوليد، ضمن حملة تقودها حكومة السعوية ضد الفساد، والتى اعتقلت فيها يوم 3 نوفمبر الماضى عشرات الأمراء والمليارديرات ورجال أعمال ومسئولين.

وسجل السهم اليوم الأحد أعلى مكسب يومى فى أعقاب تحرير الأمير الوليد، وإن كان سعر السهم مازال أقل من 2% عندما كان سعره 10.3 ريال، قبل احتجاز الأمير يوم 3 نوفمبر الماضى، فى فندق ريتز كارلتون، وهو أحد أبرز رجال الأعمال العالميين في المملكة، بعد أكثر من شهرين على توقيفه في إطار حملة المملكة الشاملة على الفساد.

جاء تحرير الأمير الوليد أمس السبت، بعد ساعات من لقاء حصري أجرته معه وكالة “رويترز” من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، وقال إنه “يتوقع تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام”.

وقال مسؤول سعودي رفيع المستوى إن إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال جاء بعد التوصل لتسوية مالية مع النائب العام.