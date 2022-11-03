«تحرير العملة» يعزز صعود وثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

حققت وثائق صناديق الاستثمار صعودًا قويًا الأسبوع الماضى، بدعم من ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عقب قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية.

وواصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، التى لا تتأثر بتحركات البورصة، واصلت تحقيق ارتفاعات محدودة .

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على ارتفاع قوي، بواقع %7.7 لـEGX30، ليسجل مستوى 11072 نقطة، كما ارتفع EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %0.83 مسجلًا 2241 نقطة، وEGX100 بـ%1.99 ليغلق على 3243 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو %4.9 بما يعادل 35 مليار جنيه، ليسجل 745.8 مليار الأسبوع الماضي، مقارنة بـ710.8 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«تكامل» يقتنص صدارة «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 23/10/2022 الى 30/10/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 30 أكتوبر سعر الوثيقة في 23 أكتوبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” 100 218.91 207.67 5.41 1 “البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة”” 100 103.9 98.83 5.13 2 البنك الأهلى الأول 100 46.52 44.29 5.03 3 “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” 10 14.16134 13.53686 4.61 4 “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” 100 290.89 279.49 4.08 5 بنك مصر الأول 500 201.13 194.09 3.63 6 “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” 100 364.49793 353.90859 2.99 7 “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” 100 269.01 262.1 2.64 8 مصر الخير 10 14.72038 14.70034 0.14 9

وتمكنت وثائق الصناديق المتوازنة من الارتفاع القوى الأسبوع الماضي، وعلى رأسها صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»؛ إذ صعدت وثيقته نحو %5.41 لتسجل 218.91 جنيه.

واقتنص الصندوق المشترك للبنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %5.13 لتسجل وثيقته 103.9 جنيه، تلاه البنك الأهلى الأول فى المركز الثالث بـ%5.03 لتصل وثيقته إلى 46.52 جنيه.

وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» المركز الرابع بارتفاع %4.61 لتسجل وثيقته 14.16 جنيه، وجاء البنك الزراعى المصرى «الماسى» فى نهاية الخمسة الأوائل بنسبة %4.08 وسجلت وثيقته 290.89 جنيه.

صناديق الأسهم خلال الفترة من 23/10/2022 الى 30/10/2022

«فاروس» يقود قفزة الأسهم

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 30 أكتوبر سعر الوثيقة في 23 أكتوبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى فاروس 1 100 109.64 101.37 8.1582 1 مصر المستقبل 10 24.76 23.11 7.1398 2 قناة السويس 500 531.09 495.81 7.1156 3 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 317.62 297.31 6.8313 4 “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” 100 198.03 185.39 6.8181 5 “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” 50 188.48 176.52 6.7754 6 المصري الخليجي 100 265.59 249.03 6.6498 7 MID BANK 1 100 575.58 539.73 6.6422 8 “قناة السويس “”الاجيال”” 10 14.93945 14.01392 6.6044 9 البنك الاهلي الخامس 10 11.86 11.13 6.5588 10 كريدي أجريكول الثاني 100 187.08 175.58 6.5497 11 كريدي أجريكول مصر الأول 100 404.89 380.23 6.4855 12 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 132.01 123.99 6.4683 13 البنك الأهلي الثاني 100 69.66 65.45 6.4324 14 البنك الأهلي الثالث 100 140.26 131.81 6.4107 15 “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” 33.33 126.84 119.31 6.3113 16 بنك الاسكندرية 100 369.2 347.53 6.2354 17 بنك القاهرة الأول 10 116.86 110.02 6.2171 18 “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” 10 21.78475 20.52307 6.1476 19 بنك مصر الثاني 66.67 87.75 82.99 5.7356 20 “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” 100 214.44 202.9 5.6875 21 بنك مصر الثالث 100 678.93 644.68 5.3127 22 “بنك الكويت الوطني “”نماء”” 10 15.92173 15.13708 5.1836 23 بنك بلوم مصر 100 144.56 137.85 4.8676 24 “بايونيرز “”الرائد”” 100 88.53 84.56 4.6949 25 البنك الأهلي الكويتي 100 119.86 117.97 1.6021 26

واستكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، الارتفاع -للأسبوع الثانى على التوالي- مستفيدة من الصعود القوى لمؤشرات البورصة والذى عززه قرار تحرير سعر الصرف.

وتربع صندوق فاروس على قمة الصناديق الأكثر صعودًا بـ%8.15 لتسجل وثيقته 109.64 جنيه، تلاه «مصر المستقبل» فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع %7.13 بسعر 24.76 جنيه.

وحل صندوق بنك قناة السويس فى المركز الثالث بـ%7.11 بسعر 531.09 جنيه للوثيقة، ثم المجموعة العربية المصرية للتأمين gig – بالمركز الرابع – بـ%6.83 لتسجل وثيقته نحو 317.62 جنيه.

وخامسًا حل صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بـ%6.81 وبلغ سعر وثيقته 198.03 جنيه.

«وثاق» نجم شباك «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 23/10/2022 الى 30/10/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 30 أكتوبر سعر الوثيقة في 23 أكتوبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق”” 10 11.0307 11.00408 0.241910273280451 1 “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” 10 35.85022 35.7705 0.222865210159214 2 بنك HSBC مصر 100 385.27577 384.43539 0.21860110225545 3 أروب للتأمين 100 231.86 231.36 0.216113416320885 4 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1082.3 1079.98 0.214818792940604 5 بنك الاسكندرية النقدي 10 49.996 49.8893 0.213873515964352 6 بنك مصر النقدي 10 57.71044 57.58915 0.210612589350601 7 “العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “ 100 103.11483 102.8985 0.210236300820711 8 “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” 100 479.659 478.653 0.210173131684116 9 “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” 100 309.9395 309.29 0.209997090109602 10 بنك EGB ثراء 10 23.7758 23.7264 0.208206891900999 11 “البنك العربي الافريقي “”جمان”” 100 382.0699 381.2771 0.207932760713927 12 “التجاري الدولي “”أصول”” 100 544.73 543.6 0.207873436350257 13 “بنك الكويت الوطني “”اشراق”” 10 35.68024 35.60748 0.204339088303905 14 “ان اي كابيتال “”سيولة”” “ 10 11.75252 11.72857 0.20420221732062 15 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 37.88049 37.80338 0.203976469828901 16 “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” 1000 1492.35 1489.33 0.202775744797995 17 بنك عودة النقدي 100 38.07343 37.99673 0.201859475802266 18 بنك أبوظبي الوطني 100 267.8806 267.35101 0.198087899499628 19 “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” 10 38.61202 38.53575 0.197920113141696 20 “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” 10 36.62345 36.55238 0.19443330365902 21 بنك بلوم مصر النقدي 100 384.26 383.52 0.192949520233628 22 البنك الأهلي المصري الرابع 100 283.89404 283.34975 0.192091222949745 23 “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” 100 470.4186 469.5172 0.19198444700216 24 MID BANK 2 1000 1031.8978 1029.9536 0.18876578517711 25 “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” 10 35.1027 35.0375 0.18608633606849 26 بنك SAIB النقدي 10 24.18398 24.14206 0.173638869259697 27 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 36.7299 36.6675 0.170177950501135 28 مصر للتأمين 10 23.67879 23.63997 0.164213406362181 29 التجاري وفا بنك 1000 1986.4558 1983.2693 0.160669052861355 30 صناديق الدخل الثابت “العربي الافريقي الدولي “”جذور”” 10 31.29015 31.22276 0.215836140046555 1 “التجاري الدولي “”ثبات”” 100 396.07 395.24 0.209998987956681 2 “بنك القاهرة “”الثابت”” 100 283.97 283.4 0.201129146083292 3 “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” 100 276.52394 276.00337 0.188610015884938 5 “البنك الأهلي الثامن “”الواعد”” 1000 1956.953 1954.5656 0.122144787568147 4

واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

واقتنص صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» المركز الأول، بأعلى نسبة ارتفاع %0.24 بقيمة 11.03 جنيه للوثيقة، تلاه «البنك الزراعى المصري» «حصاد» ثانيًا بنسبة %0.22 بقيمة 35.85 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك HSBC مصر فى المركز الثالث بارتفاع %0.218 بسعر 385.27 جنيه، وجاء رابعًا «آروب للتأمين» بنسبة %0.216، بسعر 231.86 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق بنك كريدى أجريكول الثالث بنسبة ارتفاع %0.214 بسعر 1082.3 جنيه للوثيقة الواحدة.

«جذور» الأعلى فى «الدخل الثابت»

وصعدت وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضي، وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.21 وبلغ سعر وثيقته 31.29 جنيه.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بالمركز الثانى بـ0.2%، بسعر 396.07 جنيه للوثيقة، ثم جاء بنك القاهرة «الثابت» ثالثًا بـ%0.2 وبسعر283.97 جنيه للوثيقة الواحدة.

«بشائر» يتألق فى سماء «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 23/10/2022 الى 30/10/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 30 أكتوبر سعر الوثيقة في 23 أكتوبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 89.04 85.46 4.189 1 بنك البركة مصر 100 114.43 109.86 4.160 2 “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” 100 154.49775 148.89455 3.763 3 “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” 100 18.98084 18.34648 3.458 4 نعيم مصر 100 137.12 132.7 3.331 5 بنك مصر الرابع 100 90.19 87.41 3.180 6 “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” 100 233.34297 226.38205 3.075 7 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 116.26 112.84 3.031 8 “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” 10 17.27923 16.78557 2.941 9 الصناديق النقديه الاسلامية “بنك البركة “”البركات”” “ 100 132.66 132.39 0.204 1 مصر للتأمين التكافلي 100 105.45826 105.25069 0.197 2 “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” 100 295.67 295.09 0.197 3 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 218.1959 217.7894 0.187 4 الصناديق الاسلامية المتوازنة “بنك البركة مصر “” المتوزان “” 100 96.04 93.95 2.225 1 صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار) 100 145.6198 145.3282 0.201 2

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى بنسب تراوحت ما بين %2.9 إلى %4.2 واقتنص الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» صدارة الصناديق الأكثر ارتفاعًا بـ%4.18 لتسجل وثيقته 89.04 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك البركة مصر بنسبة صعود %4.16 بسعر 114.43 جنيه للوثيقة، ثم «بنك الشركة المصرفية العربية الدولية» «سنابل» ثالثًا بـ%3.76 وبلغ سعر وثيقته 154.49 جنيه.

وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» فى المركز الرابع، بـ%3.45 وبسعر 18.98 جنيه للوثيقة، وخامسًا «نعيم مصر» بـ%3.33 بسعر 137.12 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى سياق مواز، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود، واقتنص صندوق بنك البركة «البركات» المركز الأول، بارتفاع %0.2 بقيمة 132.66 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق مصر للتأمين التكافلى بالمركز الثانى بـ%0.197 بقيمة 105.45 جنيه للوثيقة، ثم «بنك المصرف المتحد» «رخاء» ثالثًا بـ%0.197 مسجلا 295.67 جنيه للوثيقة الواحدة.

وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بواقع %2.22 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن»، لتصل إلى 96.04 جنيه، ثم وثيقة «بنك أبوظبى الوطنى الأول» «ازدهار» بـ %0.2 لتصل إلى 145.61 جنيه.

مكاسب لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 23/10/2022 الى 30/10/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 30 أكتوبر سعر الوثيقة في 23 أكتوبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى صناديق تحديد الاصول “بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” 100 176.0067 164.5449 6.966 1 بنك الشركة المصرفية العربية 2 200 129.59172 121.24662 6.883 2 الصناديق ذات الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) 100 235.42878 234.95448 0.20 1 صناديق ضمان وحماية رأس المال “بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” 100 559.75 552.1 1.39 1 “صندوق العربي الافريقي “”جارد”” 10 17.57855 17.48145 0.56 2 الصناديق العملة الأجنبية “مصر النقدي “” الدولار “” 10 دولار 12.093980 12.089620 0.04 1 “مصر النقدي “” اليورو “” 10 يورو 11.037700 11.037300 0.00362 2

وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول للأسبوع الثانى على التوالي، وسجلت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» نسبة ارتفاع %6.96 لتصل إلى 176 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB ثانيًا بـ%6.88 وبسعر 129.59جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.2 ليصل سعر الوثيقة إلى 235.42 جنيه.

كما صعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وجاءت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، فى المركز الأول بـ%1.39 لتصل إلى 559.75 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بواقع %0.56 لتصل إلى 17.57 جنيه.