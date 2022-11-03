«تحرير العملة» يعزز صعود وثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

حققت وثائق صناديق الاستثمار صعودًا قويًا الأسبوع الماضى، بدعم من ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عقب قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية.
وواصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، التى لا تتأثر بتحركات البورصة، واصلت تحقيق ارتفاعات محدودة .
وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على ارتفاع قوي، بواقع %7.7 لـEGX30، ليسجل مستوى 11072 نقطة، كما ارتفع EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %0.83 مسجلًا 2241 نقطة، وEGX100 بـ%1.99 ليغلق على 3243 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو %4.9 بما يعادل 35 مليار جنيه، ليسجل 745.8 مليار الأسبوع الماضي، مقارنة بـ710.8 مليار جنيه الأسبوع السابق له.
«تكامل» يقتنص صدارة «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة من 23/10/2022 الى 30/10/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 30 أكتوبر
|سعر الوثيقة في 23 أكتوبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|“البنك التجاري الدولي “”تكامل””
|100
|218.91
|207.67
|5.41
|1
|“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””
|100
|103.9
|98.83
|5.13
|2
|البنك الأهلى الأول
|100
|46.52
|44.29
|5.03
|3
|“بنك الاستثمار العربي “”سندي””
|10
|14.16134
|13.53686
|4.61
|4
|“البنك الزراعي المصري “”الماسي””
|100
|290.89
|279.49
|4.08
|5
|بنك مصر الأول
|500
|201.13
|194.09
|3.63
|6
|“بنك الكويت الوطني “”الميزان””
|100
|364.49793
|353.90859
|2.99
|7
|“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””
|100
|269.01
|262.1
|2.64
|8
|مصر الخير
|10
|14.72038
|14.70034
|0.14
|9
وتمكنت وثائق الصناديق المتوازنة من الارتفاع القوى الأسبوع الماضي، وعلى رأسها صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»؛ إذ صعدت وثيقته نحو %5.41 لتسجل 218.91 جنيه.
واقتنص الصندوق المشترك للبنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %5.13 لتسجل وثيقته 103.9 جنيه، تلاه البنك الأهلى الأول فى المركز الثالث بـ%5.03 لتصل وثيقته إلى 46.52 جنيه.
وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» المركز الرابع بارتفاع %4.61 لتسجل وثيقته 14.16 جنيه، وجاء البنك الزراعى المصرى «الماسى» فى نهاية الخمسة الأوائل بنسبة %4.08 وسجلت وثيقته 290.89 جنيه.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 23/10/2022 الى 30/10/2022
«فاروس» يقود قفزة الأسهم
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 30 أكتوبر
|سعر الوثيقة في 23 أكتوبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|فاروس 1
|100
|109.64
|101.37
|8.1582
|1
|مصر المستقبل
|10
|24.76
|23.11
|7.1398
|2
|قناة السويس
|500
|531.09
|495.81
|7.1156
|3
|المجموعة العربية المصرية للتأمين
|100
|317.62
|297.31
|6.8313
|4
|“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””
|100
|198.03
|185.39
|6.8181
|5
|“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””
|50
|188.48
|176.52
|6.7754
|6
|المصري الخليجي
|100
|265.59
|249.03
|6.6498
|7
|MID BANK 1
|100
|575.58
|539.73
|6.6422
|8
|“قناة السويس “”الاجيال””
|10
|14.93945
|14.01392
|6.6044
|9
|البنك الاهلي الخامس
|10
|11.86
|11.13
|6.5588
|10
|كريدي أجريكول الثاني
|100
|187.08
|175.58
|6.5497
|11
|كريدي أجريكول مصر الأول
|100
|404.89
|380.23
|6.4855
|12
|بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
|100
|132.01
|123.99
|6.4683
|13
|البنك الأهلي الثاني
|100
|69.66
|65.45
|6.4324
|14
|البنك الأهلي الثالث
|100
|140.26
|131.81
|6.4107
|15
|“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””
|33.33
|126.84
|119.31
|6.3113
|16
|بنك الاسكندرية
|100
|369.2
|347.53
|6.2354
|17
|بنك القاهرة الأول
|10
|116.86
|110.02
|6.2171
|18
|“البنك الأهلي المتحد “”الفا””
|10
|21.78475
|20.52307
|6.1476
|19
|بنك مصر الثاني
|66.67
|87.75
|82.99
|5.7356
|20
|“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””
|100
|214.44
|202.9
|5.6875
|21
|بنك مصر الثالث
|100
|678.93
|644.68
|5.3127
|22
|“بنك الكويت الوطني “”نماء””
|10
|15.92173
|15.13708
|5.1836
|23
|بنك بلوم مصر
|100
|144.56
|137.85
|4.8676
|24
|“بايونيرز “”الرائد””
|100
|88.53
|84.56
|4.6949
|25
|البنك الأهلي الكويتي
|100
|119.86
|117.97
|1.6021
|26
واستكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، الارتفاع -للأسبوع الثانى على التوالي- مستفيدة من الصعود القوى لمؤشرات البورصة والذى عززه قرار تحرير سعر الصرف.
وتربع صندوق فاروس على قمة الصناديق الأكثر صعودًا بـ%8.15 لتسجل وثيقته 109.64 جنيه، تلاه «مصر المستقبل» فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع %7.13 بسعر 24.76 جنيه.
وحل صندوق بنك قناة السويس فى المركز الثالث بـ%7.11 بسعر 531.09 جنيه للوثيقة، ثم المجموعة العربية المصرية للتأمين gig – بالمركز الرابع – بـ%6.83 لتسجل وثيقته نحو 317.62 جنيه.
وخامسًا حل صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بـ%6.81 وبلغ سعر وثيقته 198.03 جنيه.
«وثاق» نجم شباك «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 23/10/2022 الى 30/10/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 30 أكتوبر
|سعر الوثيقة في 23 أكتوبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””
|10
|11.0307
|11.00408
|0.241910273280451
|1
|“البنك الزراعي المصري “”حصاد””
|10
|35.85022
|35.7705
|0.222865210159214
|2
|بنك HSBC مصر
|100
|385.27577
|384.43539
|0.21860110225545
|3
|أروب للتأمين
|100
|231.86
|231.36
|0.216113416320885
|4
|كريدى أجريكول مصر الثالث
|1000
|1082.3
|1079.98
|0.214818792940604
|5
|بنك الاسكندرية النقدي
|10
|49.996
|49.8893
|0.213873515964352
|6
|بنك مصر النقدي
|10
|57.71044
|57.58915
|0.210612589350601
|7
|“العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “
|100
|103.11483
|102.8985
|0.210236300820711
|8
|“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””
|100
|479.659
|478.653
|0.210173131684116
|9
|“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””
|100
|309.9395
|309.29
|0.209997090109602
|10
|بنك EGB ثراء
|10
|23.7758
|23.7264
|0.208206891900999
|11
|“البنك العربي الافريقي “”جمان””
|100
|382.0699
|381.2771
|0.207932760713927
|12
|“التجاري الدولي “”أصول””
|100
|544.73
|543.6
|0.207873436350257
|13
|“بنك الكويت الوطني “”اشراق””
|10
|35.68024
|35.60748
|0.204339088303905
|14
|“ان اي كابيتال “”سيولة”” “
|10
|11.75252
|11.72857
|0.20420221732062
|15
|بنك القاهرة النقدي الثاني
|10
|37.88049
|37.80338
|0.203976469828901
|16
|“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””
|1000
|1492.35
|1489.33
|0.202775744797995
|17
|بنك عودة النقدي
|100
|38.07343
|37.99673
|0.201859475802266
|18
|بنك أبوظبي الوطني
|100
|267.8806
|267.35101
|0.198087899499628
|19
|“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””
|10
|38.61202
|38.53575
|0.197920113141696
|20
|“البنك العربي النقدي “”يوماتي””
|10
|36.62345
|36.55238
|0.19443330365902
|21
|بنك بلوم مصر النقدي
|100
|384.26
|383.52
|0.192949520233628
|22
|البنك الأهلي المصري الرابع
|100
|283.89404
|283.34975
|0.192091222949745
|23
|“بنك تنمية الصادرات “”يومي””
|100
|470.4186
|469.5172
|0.19198444700216
|24
|MID BANK 2
|1000
|1031.8978
|1029.9536
|0.18876578517711
|25
|“بنك التعمير والاسكان “”موارد””
|10
|35.1027
|35.0375
|0.18608633606849
|26
|بنك SAIB النقدي
|10
|24.18398
|24.14206
|0.173638869259697
|27
|البنك الاهلي الكويتي النقدي
|10
|36.7299
|36.6675
|0.170177950501135
|28
|مصر للتأمين
|10
|23.67879
|23.63997
|0.164213406362181
|29
|التجاري وفا بنك
|1000
|1986.4558
|1983.2693
|0.160669052861355
|30
|صناديق الدخل الثابت
|“العربي الافريقي الدولي “”جذور””
|10
|31.29015
|31.22276
|0.215836140046555
|1
|“التجاري الدولي “”ثبات””
|100
|396.07
|395.24
|0.209998987956681
|2
|“بنك القاهرة “”الثابت””
|100
|283.97
|283.4
|0.201129146083292
|3
|“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””
|100
|276.52394
|276.00337
|0.188610015884938
|5
|“البنك الأهلي الثامن “”الواعد””
|1000
|1956.953
|1954.5656
|0.122144787568147
|4
واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
واقتنص صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» المركز الأول، بأعلى نسبة ارتفاع %0.24 بقيمة 11.03 جنيه للوثيقة، تلاه «البنك الزراعى المصري» «حصاد» ثانيًا بنسبة %0.22 بقيمة 35.85 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك HSBC مصر فى المركز الثالث بارتفاع %0.218 بسعر 385.27 جنيه، وجاء رابعًا «آروب للتأمين» بنسبة %0.216، بسعر 231.86 جنيه للوثيقة.
وخامسًا صندوق بنك كريدى أجريكول الثالث بنسبة ارتفاع %0.214 بسعر 1082.3 جنيه للوثيقة الواحدة.
«جذور» الأعلى فى «الدخل الثابت»
وصعدت وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضي، وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.21 وبلغ سعر وثيقته 31.29 جنيه.
وحل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بالمركز الثانى بـ0.2%، بسعر 396.07 جنيه للوثيقة، ثم جاء بنك القاهرة «الثابت» ثالثًا بـ%0.2 وبسعر283.97 جنيه للوثيقة الواحدة.
«بشائر» يتألق فى سماء «الإسلامية»
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 23/10/2022 الى 30/10/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 30 أكتوبر
|سعر الوثيقة في 23 أكتوبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)
|100
|89.04
|85.46
|4.189
|1
|بنك البركة مصر
|100
|114.43
|109.86
|4.160
|2
|“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””
|100
|154.49775
|148.89455
|3.763
|3
|“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”
|100
|18.98084
|18.34648
|3.458
|4
|نعيم مصر
|100
|137.12
|132.7
|3.331
|5
|بنك مصر الرابع
|100
|90.19
|87.41
|3.180
|6
|“بنك الاستثمار العربي “”هلال””
|100
|233.34297
|226.38205
|3.075
|7
|بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)
|100
|116.26
|112.84
|3.031
|8
|“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””
|10
|17.27923
|16.78557
|2.941
|9
|الصناديق النقديه الاسلامية
|“بنك البركة “”البركات”” “
|100
|132.66
|132.39
|0.204
|1
|مصر للتأمين التكافلي
|100
|105.45826
|105.25069
|0.197
|2
|“البنك المصرف المتحد “”رخاء””
|100
|295.67
|295.09
|0.197
|3
|أبوظبي الإسلامي النقدي
|100
|218.1959
|217.7894
|0.187
|4
|الصناديق الاسلامية المتوازنة
|“بنك البركة مصر “” المتوزان “”
|100
|96.04
|93.95
|2.225
|1
|صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار)
|100
|145.6198
|145.3282
|0.201
|2
وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى بنسب تراوحت ما بين %2.9 إلى %4.2 واقتنص الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» صدارة الصناديق الأكثر ارتفاعًا بـ%4.18 لتسجل وثيقته 89.04 جنيه.
وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك البركة مصر بنسبة صعود %4.16 بسعر 114.43 جنيه للوثيقة، ثم «بنك الشركة المصرفية العربية الدولية» «سنابل» ثالثًا بـ%3.76 وبلغ سعر وثيقته 154.49 جنيه.
وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» فى المركز الرابع، بـ%3.45 وبسعر 18.98 جنيه للوثيقة، وخامسًا «نعيم مصر» بـ%3.33 بسعر 137.12 جنيه للوثيقة الواحدة.
وفى سياق مواز، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود، واقتنص صندوق بنك البركة «البركات» المركز الأول، بارتفاع %0.2 بقيمة 132.66 جنيه للوثيقة الواحدة.
وحل صندوق مصر للتأمين التكافلى بالمركز الثانى بـ%0.197 بقيمة 105.45 جنيه للوثيقة، ثم «بنك المصرف المتحد» «رخاء» ثالثًا بـ%0.197 مسجلا 295.67 جنيه للوثيقة الواحدة.
وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بواقع %2.22 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن»، لتصل إلى 96.04 جنيه، ثم وثيقة «بنك أبوظبى الوطنى الأول» «ازدهار» بـ %0.2 لتصل إلى 145.61 جنيه.
مكاسب لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 23/10/2022 الى 30/10/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 30 أكتوبر
|سعر الوثيقة في 23 أكتوبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|صناديق تحديد الاصول
|“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””
|100
|176.0067
|164.5449
|6.966
|1
|بنك الشركة المصرفية العربية 2
|200
|129.59172
|121.24662
|6.883
|2
|الصناديق ذات الدخل المتنوع
|بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )
|100
|235.42878
|234.95448
|0.20
|1
|صناديق ضمان وحماية رأس المال
|“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””
|100
|559.75
|552.1
|1.39
|1
|“صندوق العربي الافريقي “”جارد””
|10
|17.57855
|17.48145
|0.56
|2
|الصناديق العملة الأجنبية
|“مصر النقدي “” الدولار “”
|10 دولار
|12.093980
|12.089620
|0.04
|1
|“مصر النقدي “” اليورو “”
|10 يورو
|11.037700
|11.037300
|0.00362
|2
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول للأسبوع الثانى على التوالي، وسجلت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» نسبة ارتفاع %6.96 لتصل إلى 176 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB ثانيًا بـ%6.88 وبسعر 129.59جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.2 ليصل سعر الوثيقة إلى 235.42 جنيه.
كما صعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وجاءت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، فى المركز الأول بـ%1.39 لتصل إلى 559.75 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بواقع %0.56 لتصل إلى 17.57 جنيه.