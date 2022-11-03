Loading...

«تحرير العملة» يعزز صعود وثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

Loading...

مع صحوة البورصة

«تحرير العملة» يعزز صعود وثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى
جهاد سالم

جهاد سالم

8:27 ص, الخميس, 3 نوفمبر 22

حققت وثائق صناديق الاستثمار صعودًا قويًا الأسبوع الماضى، بدعم من ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عقب قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية.

وواصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، التى لا تتأثر بتحركات البورصة، واصلت تحقيق ارتفاعات محدودة .

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على ارتفاع قوي، بواقع %7.7 لـEGX30، ليسجل مستوى 11072 نقطة، كما ارتفع EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %0.83 مسجلًا 2241 نقطة، وEGX100 بـ%1.99 ليغلق على 3243 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو %4.9 بما يعادل 35 مليار جنيه، ليسجل 745.8 مليار الأسبوع الماضي، مقارنة بـ710.8 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«تكامل» يقتنص صدارة «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 23/10/2022 الى 30/10/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 30 أكتوبرسعر الوثيقة في 23 أكتوبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“البنك التجاري الدولي “”تكامل””100218.91207.675.411
“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””100103.998.835.132
البنك الأهلى الأول10046.5244.295.033
“بنك الاستثمار العربي “”سندي””1014.1613413.536864.614
“البنك الزراعي المصري “”الماسي””100290.89279.494.085
بنك مصر الأول500201.13194.093.636
“بنك الكويت الوطني “”الميزان””100364.49793353.908592.997
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””100269.01262.12.648
مصر الخير1014.7203814.700340.149

وتمكنت وثائق الصناديق المتوازنة من الارتفاع القوى الأسبوع الماضي، وعلى رأسها صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»؛ إذ صعدت وثيقته نحو %5.41 لتسجل 218.91 جنيه.

واقتنص الصندوق المشترك للبنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %5.13 لتسجل وثيقته 103.9 جنيه، تلاه البنك الأهلى الأول فى المركز الثالث بـ%5.03 لتصل وثيقته إلى 46.52 جنيه.

وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» المركز الرابع بارتفاع %4.61 لتسجل وثيقته 14.16 جنيه، وجاء البنك الزراعى المصرى «الماسى» فى نهاية الخمسة الأوائل بنسبة %4.08 وسجلت وثيقته 290.89 جنيه.

صناديق الأسهم خلال الفترة من 23/10/2022 الى 30/10/2022

«فاروس» يقود قفزة الأسهم

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 30 أكتوبرسعر الوثيقة في 23 أكتوبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
فاروس 1100109.64101.378.15821
مصر المستقبل1024.7623.117.13982
قناة السويس500531.09495.817.11563
المجموعة العربية المصرية للتأمين100317.62297.316.83134
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””100198.03185.396.81815
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””50188.48176.526.77546
المصري الخليجي100265.59249.036.64987
MID BANK 1100575.58539.736.64228
“قناة السويس “”الاجيال””1014.9394514.013926.60449
البنك الاهلي الخامس1011.8611.136.558810
كريدي أجريكول الثاني100187.08175.586.549711
كريدي أجريكول مصر الأول100404.89380.236.485512
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100132.01123.996.468313
البنك الأهلي الثاني10069.6665.456.432414
البنك الأهلي الثالث100140.26131.816.410715
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””33.33126.84119.316.311316
بنك الاسكندرية100369.2347.536.235417
بنك القاهرة الأول10116.86110.026.217118
“البنك الأهلي المتحد “”الفا””1021.7847520.523076.147619
بنك مصر الثاني66.6787.7582.995.735620
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””100214.44202.95.687521
بنك مصر الثالث100678.93644.685.312722
“بنك الكويت الوطني “”نماء””1015.9217315.137085.183623
بنك بلوم مصر100144.56137.854.867624
“بايونيرز “”الرائد””10088.5384.564.694925
البنك الأهلي الكويتي100119.86117.971.602126

واستكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، الارتفاع -للأسبوع الثانى على التوالي- مستفيدة من الصعود القوى لمؤشرات البورصة والذى عززه قرار تحرير سعر الصرف.

وتربع صندوق فاروس على قمة الصناديق الأكثر صعودًا بـ%8.15 لتسجل وثيقته 109.64 جنيه، تلاه «مصر المستقبل» فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع %7.13 بسعر 24.76 جنيه.

وحل صندوق بنك قناة السويس فى المركز الثالث بـ%7.11 بسعر 531.09 جنيه للوثيقة، ثم المجموعة العربية المصرية للتأمين gig – بالمركز الرابع – بـ%6.83 لتسجل وثيقته نحو 317.62 جنيه.

وخامسًا حل صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بـ%6.81 وبلغ سعر وثيقته 198.03 جنيه.

«وثاق» نجم شباك «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 23/10/2022 الى 30/10/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 30 أكتوبرسعر الوثيقة في 23 أكتوبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””1011.030711.004080.2419102732804511
“البنك الزراعي المصري “”حصاد””1035.8502235.77050.2228652101592142
بنك HSBC مصر100385.27577384.435390.218601102255453
أروب للتأمين100231.86231.360.2161134163208854
كريدى أجريكول مصر الثالث10001082.31079.980.2148187929406045
بنك الاسكندرية النقدي1049.99649.88930.2138735159643526
بنك مصر النقدي1057.7104457.589150.2106125893506017
“العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “100103.11483102.89850.2102363008207118
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””100479.659478.6530.2101731316841169
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””100309.9395309.290.20999709010960210
بنك EGB ثراء1023.775823.72640.20820689190099911
“البنك العربي الافريقي “”جمان””100382.0699381.27710.20793276071392712
“التجاري الدولي “”أصول””100544.73543.60.20787343635025713
“بنك الكويت الوطني “”اشراق””1035.6802435.607480.20433908830390514
“ان اي كابيتال “”سيولة”” “1011.7525211.728570.2042022173206215
بنك القاهرة النقدي الثاني1037.8804937.803380.20397646982890116
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””10001492.351489.330.20277574479799517
بنك عودة النقدي10038.0734337.996730.20185947580226618
بنك أبوظبي الوطني100267.8806267.351010.19808789949962819
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””1038.6120238.535750.19792011314169620
“البنك العربي النقدي “”يوماتي””1036.6234536.552380.1944333036590221
بنك بلوم مصر النقدي100384.26383.520.19294952023362822
البنك الأهلي المصري الرابع100283.89404283.349750.19209122294974523
“بنك تنمية الصادرات “”يومي””100470.4186469.51720.1919844470021624
MID BANK 210001031.89781029.95360.1887657851771125
“بنك التعمير والاسكان “”موارد””1035.102735.03750.1860863360684926
بنك SAIB النقدي1024.1839824.142060.17363886925969727
البنك الاهلي الكويتي النقدي1036.729936.66750.17017795050113528
مصر للتأمين1023.6787923.639970.16421340636218129
التجاري وفا بنك10001986.45581983.26930.16066905286135530
صناديق الدخل الثابت 
“العربي الافريقي الدولي “”جذور””1031.2901531.222760.2158361400465551
“التجاري الدولي “”ثبات””100396.07395.240.2099989879566812
“بنك القاهرة “”الثابت””100283.97283.40.2011291460832923
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””100276.52394276.003370.1886100158849385
“البنك الأهلي الثامن “”الواعد””10001956.9531954.56560.1221447875681474

واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

واقتنص صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» المركز الأول، بأعلى نسبة ارتفاع %0.24 بقيمة 11.03 جنيه للوثيقة، تلاه «البنك الزراعى المصري» «حصاد» ثانيًا بنسبة %0.22 بقيمة 35.85 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك HSBC مصر فى المركز الثالث بارتفاع %0.218 بسعر 385.27 جنيه، وجاء رابعًا «آروب للتأمين» بنسبة %0.216، بسعر 231.86 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق بنك كريدى أجريكول الثالث بنسبة ارتفاع %0.214 بسعر 1082.3 جنيه للوثيقة الواحدة.

«جذور» الأعلى فى «الدخل الثابت»

وصعدت وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضي، وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.21 وبلغ سعر وثيقته 31.29 جنيه.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بالمركز الثانى بـ0.2%، بسعر 396.07 جنيه للوثيقة، ثم جاء بنك القاهرة «الثابت» ثالثًا بـ%0.2 وبسعر283.97 جنيه للوثيقة الواحدة.

«بشائر» يتألق فى سماء «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 23/10/2022 الى 30/10/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 30 أكتوبرسعر الوثيقة في 23 أكتوبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10089.0485.464.1891
بنك البركة مصر100114.43109.864.1602
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””100154.49775148.894553.7633
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”10018.9808418.346483.4584
نعيم مصر100137.12132.73.3315
بنك مصر الرابع10090.1987.413.1806
“بنك الاستثمار العربي “”هلال””100233.34297226.382053.0757
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)100116.26112.843.0318
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””1017.2792316.785572.9419
الصناديق النقديه الاسلامية 
“بنك البركة “”البركات”” “100132.66132.390.2041
مصر للتأمين التكافلي100105.45826105.250690.1972
“البنك المصرف المتحد “”رخاء””100295.67295.090.1973
أبوظبي الإسلامي النقدي100218.1959217.78940.1874
الصناديق الاسلامية المتوازنة     
“بنك البركة مصر “” المتوزان “”10096.0493.952.2251
صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار)100145.6198145.32820.2012

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى بنسب تراوحت ما بين %2.9 إلى %4.2 واقتنص الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» صدارة الصناديق الأكثر ارتفاعًا بـ%4.18 لتسجل وثيقته 89.04 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك البركة مصر بنسبة صعود %4.16 بسعر 114.43 جنيه للوثيقة، ثم «بنك الشركة المصرفية العربية الدولية» «سنابل» ثالثًا بـ%3.76 وبلغ سعر وثيقته 154.49 جنيه.

وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» فى المركز الرابع، بـ%3.45 وبسعر 18.98 جنيه للوثيقة، وخامسًا «نعيم مصر» بـ%3.33 بسعر 137.12 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى سياق مواز، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود، واقتنص صندوق بنك البركة «البركات» المركز الأول، بارتفاع %0.2 بقيمة 132.66 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق مصر للتأمين التكافلى بالمركز الثانى بـ%0.197 بقيمة 105.45 جنيه للوثيقة، ثم «بنك المصرف المتحد» «رخاء» ثالثًا بـ%0.197 مسجلا 295.67 جنيه للوثيقة الواحدة.

وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بواقع %2.22 لوثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن»، لتصل إلى 96.04 جنيه، ثم وثيقة «بنك أبوظبى الوطنى الأول» «ازدهار» بـ %0.2 لتصل إلى 145.61 جنيه.

مكاسب لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 23/10/2022 الى 30/10/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 30 أكتوبرسعر الوثيقة في 23 أكتوبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول 
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””100176.0067164.54496.9661
بنك الشركة المصرفية العربية 2200129.59172121.246626.8832
الصناديق ذات الدخل المتنوع 
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100235.42878234.954480.201
صناديق ضمان وحماية رأس المال 
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””100559.75552.11.391
“صندوق العربي الافريقي “”جارد””1017.5785517.481450.562
الصناديق العملة الأجنبية 
“مصر النقدي “” الدولار “”10 دولار12.09398012.0896200.041
“مصر النقدي “” اليورو “”10 يورو11.03770011.0373000.003622

وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول للأسبوع الثانى على التوالي، وسجلت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» نسبة ارتفاع %6.96 لتصل إلى 176 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB ثانيًا بـ%6.88 وبسعر 129.59جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.2 ليصل سعر الوثيقة إلى 235.42 جنيه.

كما صعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وجاءت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، فى المركز الأول بـ%1.39 لتصل إلى 559.75 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بواقع %0.56 لتصل إلى 17.57 جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

8:27 ص, الخميس, 3 نوفمبر 22