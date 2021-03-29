نقل وملاحة

تحرير السفينة إيفرجيفن الجانحة في قناة السويس بشكل كامل

هيئة قناة السويس تنجح نهائيًا في تسيير السفينة ايفرجيفن
المال - خاص 3:38 م, الأثنين, 29 مارس 21 3:38 م, الأثنين, 29 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نجحت الأعمال الأخيرة التي قامت بها قاطرات هيئة قناة السويس في سحب السفينة، إيفرجيفن التابعة للخط الملاحي إيفرجيفن، لتكون السفينة حرة تمامًا بالمجرى الملاحي لقناة السويس وبنسبة 100%.

وتصاحب السفينة قرابة 12 قاطرة مختلفة منها التابع لهيئة قناة السويس، وشركة ماريدايف والجانب الهولندي الذي تم تعيينه من قبل مالك السفينة.

يأتي هذا على خلفية ما تناقلته بعض الجهات منذ قليل عن أن السفينة تم رجوعها وشحوطها مرة أخرى.

اقرأ أيضا  الجمارك تضع اللمسات النهائية لتطبيق منظومة الإفراج المسبق عن البضائع المستوردة (مستند)

ومن المنتظر عودة الملاحة خلال ساعات بقناة السويس، بعد وصول عدد السفن المنتظرة شمالا وجنوبا الى 400 سفينة .

وكان قد أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار.

اقرأ أيضا  حادث قطاري سوهاج السبب.. نواب البرلمان ينتقدون غياب وزير النقل عن جلسة اليوم

وتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

السيد فؤاد – نادية سلام :

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

السويس للحاويات تعين مديرًا تنفيذيًا جديدًا

السيد فؤاد 3:14 م, الأثنين, 29 مارس 21

إعادة محاولة سحب «السفينة الجانحة» في قناة السويس بنسبة 100% في الثالثة عصرًا

السيد فؤاد 1:34 م, الأثنين, 29 مارس 21

السيسي: نجح المصريون في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.. يطمئن العالم على مسار بضائعه

مصطفى الجُدي 12:22 م, الأثنين, 29 مارس 21

الحكومة ترد على شائعات تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال تكريك السفينة الجانحة

صفية حمدي 11:38 ص, الأثنين, 29 مارس 21

النائب العام يقرر حبس 8 متهمين في حادث تصادم قطاري سوهاج

وائل كمال 11:03 ص, الأثنين, 29 مارس 21

«النقل» تدرس تخفيض %25 من رحلات السكة الحديد اليومية

مدحت إسماعيل 10:32 ص, الأثنين, 29 مارس 21