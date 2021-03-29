تحرير السفينة إيفرجيفن الجانحة في قناة السويس بشكل كامل

نجحت الأعمال الأخيرة التي قامت بها قاطرات هيئة قناة السويس في سحب السفينة، إيفرجيفن التابعة للخط الملاحي إيفرجيفن، لتكون السفينة حرة تمامًا بالمجرى الملاحي لقناة السويس وبنسبة 100%.

وتصاحب السفينة قرابة 12 قاطرة مختلفة منها التابع لهيئة قناة السويس، وشركة ماريدايف والجانب الهولندي الذي تم تعيينه من قبل مالك السفينة.

يأتي هذا على خلفية ما تناقلته بعض الجهات منذ قليل عن أن السفينة تم رجوعها وشحوطها مرة أخرى.

ومن المنتظر عودة الملاحة خلال ساعات بقناة السويس، بعد وصول عدد السفن المنتظرة شمالا وجنوبا الى 400 سفينة .

وكان قد أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار.

وتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

السيد فؤاد – نادية سلام :