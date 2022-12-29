تحرك بـ«النواب» لتنفيذ تكليفات السيسي لدعم المنظومة الرياضية لذوي الهمم

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن اللجنة ستعكف خلال اجتماعاتها المقبلة على دراسة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قوانين تشجع ذوي الهمم على ممارسة الرياضة، وذلك من أجل الوصول إلى إصدار تشريع يتماشى مع التوجيهات الرئاسية ويحقق نقلة نوعية للمنظومة الرياضيه لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح شباب مصر من ذوي الهمم حقوق غير مسبوقة، حيث قام بإطلاق عام 2018 عاما لذوي الهمم وكان محفزا لتلك الشريحة كما حرص على إقامة دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص “مصر 2020″، والتى ضمت 800 لاعب من 42 دولة لتمثل أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة وهو ما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية .

وأشار إلى أن لجنة الشباب تدعم ذوي الهمم وحريصة على توجيه الجهات المعنية بالشباب بتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم ، والعمل على دمجهم في المجتمع من خلال الانشطة الرياضية المختلفة وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، حيث قامت اللجنة بزيارة عدد من مراكز الشباب والأندية للوقوف على احتياجات ذوي الهمم .

وأكد رئيس لجنة الشباب أنه منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، وهو يحرص على ضمان حقوقهم ودمجهم فى المجتمع كشريك أساسى فى الوطن، وهذا يعكس تطبيق الدوله للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من أهداف كان أهمها تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على ضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير وخلق فرص عمل لهم.