سيـــاســة

تحرك برلمانى لمواجهة التلاعب بأسعار سلع رمضان

غياب الرقابة على المحال والأسواق تسبب في زيادة الأعباء على المواطنين وخاصةً محدودي الدخل
ياسمين فواز 11:43 ص, الأثنين, 22 مارس 21 11:43 ص, الأثنين, 22 مارس 21

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قدم الدكتور أيمن محسب، عضو البرلمان ، طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تلاعب بعض التجار بأسعار السلع بالتزامن من قرب حلول شهر رمضان.

وقال «عضو البرلمان »، إنه ورد إليه خلال الأيام القليلة الماضية العديد من شكاوى المواطنين بشأن تلاعب بعض التجار بالأسعار ورفعها بالتزامن من قرب حلول شهر رمضان خاصةً السلع الأساسية.

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واضاف أنه على الرغم من المعارض المنتشرة في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، إلا أن الأسعار شهدت زيادة من قبل هؤلاء التجار وسط غياب الجهات المعنية بحماية المستهلك.

واكد «نائب البرلمان »، أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الوزارة في توفير المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية لعدم رفع أسعارها على المواطنين، إلا أن غياب الرقابة على المحال والأسواق تسبب في زيادة الأعباء على المواطنين وخاصةً محدودي الدخل.

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ولفت إلى أن تلك الظاهرة مرتبطة دائمًا بالمواسم والأعياد المختلفة على مدار العام، مما يستوجب تشديد الرقابة وتغليظ عقوبة المخالفين والمحتكرين.

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بقلم ياسمين فواز

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