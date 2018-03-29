تحرك أممي لإنقاذ لاجئي الروهينجا من فيضانات محتملة

ا ف ب دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش الخميس إلى نقل عشرات الاف اللاجئين الروهينغا من مخيمات في بنغلادش الى اماكن اخرى تجنبا للفيضانات وغيرها من الاخطار التي تسببها الامطار الموسمية.وصرح جوتيريش للصحافيين في مقر الامم المتحدة في نيويورك "الامطار الموسمية هي مصدر القلق الاكبر"

ا ف ب

دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش الخميس إلى نقل عشرات الاف اللاجئين الروهينغا من مخيمات في بنغلادش الى اماكن اخرى تجنبا للفيضانات وغيرها من الاخطار التي تسببها الامطار الموسمية.

وصرح جوتيريش للصحافيين في مقر الامم المتحدة في نيويورك “الامطار الموسمية هي مصدر القلق الاكبر” مضيفا ان الروهينغا “ضعفاء في مواجهة الامطار الموسمية”.

وقال انه ناقش مع حكومة بنغلادش نقل اللاجئين وأكد ان “الاراضي المرتفعة هي افضل مكان لهذا النوع من عمليات النقل”.

ويعيش نحو 150 ألف من الروهينغا في مناطق تتعرض لفيضانات في مخيمات مكتظة في مدينة كوكس بازار ويمكن ان يتعرضوا لأخطار صحية مثل الكوليرا خلال فصل الامطار الموسمية في حزيران/يونيو المقبل.

وتواصل الحكومة في دكا اجراء محادثات مع منظمات الام المتحدة حول المكان الذي سينقل اليه الروهينغا، بحسب غوتيريش. ووردت تقارير ان السلطات اقترحت نقلهم الى جزيرة نائية.

وغادر نحو 700 ألف من الروهينغا بنغلادش بعد حملة عسكرية واسعة في ولاية الراخين في بورما منذ اب/اغسطس 2017.

وتقول السلطات البورمية ان العملية تهدف الى القضاء على المتطرفين.