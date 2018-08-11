تحرك أسهم 7 شركات في بورصة النيل خلال أسبوع

تحركت أسعار أسهم 7 شركات فقط مقيدة في بورصة النيل، من إجمالي 32، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، منهم 4 شركات هابطة، و3 أخريات صاعدة.

كان سهم شركة الدولية للأسمدة والكيماويات الأكثر صعودًا بنسبة 3.77%، مغلقًا عند مستوى 1.10 جنيه، من خلال التعامل على 82.3 سهم، تلاه سهم شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة صعود 0.70% بقيمة 1.44 جنيه للسهم.

وأخيرًا في قائمة الصاعدين حل سهم شركة رفا فارما بنسبة 0.02%، بقيمة 125.08 جنيه للسهم.

وتصدر سهم شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار قائمة الهابطين، بنسبة تراجع 8.14% ليغلق عند مستوى 0.79 جنيه للسهم، تلاه سهم شركة جينيال تورز بنسبة 8.11% بقيمة 1.70 جنيه، وخلفه سهم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بنسبة 4.69% بقيمة 0.61 جنيه، ثم سهم شركة إم بي للهندسة بنسبة تراجع 2.86% وبسعر 0.68 جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول على أسهم بورصة النيل 3.100 مليون جنيه، عبر التعامل على 3.894 ألف سهم من خلال تنفيذ 377 عملية بيع وشراء.