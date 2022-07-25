تحركات هادئة لـ«البورصة» وEGX30 يتمسك بالاتجاه الصاعد نحو 9500 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى صعود مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 فى اتجاه مستويات 9400 – 9500 نقطة، واستهداف مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة مستوى المقاومة 1860 نقطة.

واعتبر الخبراء هبوط مؤشر EGX30 أمس -الأحد- فى إطار تهدئة مؤقتة بعد ارتفاع استمر 7 جلسات متتالية، ولن يؤثر ذلك على مستهدفات المؤشر الصعودية.

وانهت مؤشرات البورصة تعاملات الأمس على تباين إذ تراجع EGX30، بنحو%0.15 ليغلق عند مستوى 9276 نقطة، فيما ارتفع EGX70 EWI بنحو %0.94، مسجلا 1815 نقطة، وصعد EGX100 EWI الأوسع نطاقا، بنسبة %0.85، إلى 2664 نقطة.

وبلغت إجمالى قيم التداول على الاسهم 565.51 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 1.5مليار جنيه، ليسجل 624.17 مليار جنيه، مقابل 622.67 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب بصافى قيمة بلغت 21.053 مليون جنيه، و2.610 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافى بيع للأجانب بقيمة 23.6 مليون جنيه.

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن مؤشر EGX30 تعرض أمس لهبوط طفيف عقب صعود استمر 7 جلسات متتالية، وذلك عقب وصوله لمستهدفه الاول عند 9280 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى.

واعتبر هبوط المؤشر أمس طبيعيا ولن يؤثر فى مستهدفاته الصعودية على الأجل القريب، مرجحا تمكن EGX30 من التماسك قرب مستوى الدعم 9130 نقطة اليوم ومعاودة الارتداد مستهدفا مستوى 9280 نقطة مرة أخرى.

ورجح استمرار استهداف EGX30 لمستويات 9500 نقطة، وقد تمتد مستهدفاته الصعودية إلى 10000 نقطة، مشيرًا الى آية انخفاضات قد تشهدها الأسهم القيادية تمثل فرصا للشراء، حيث أن غالبية الأسهم بالقرب من مستويات دعوم تؤهلها لايقاف التراجع والارتفاع مجددا.

وأشار حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة انترناشيونال لتداول الاوراق المالية، إلى سيطرة الأداء المتذبذب على مؤشر EGX30 أمس لينهى التعاملات على تراجع محدود بنحو 13 نقطة تزامنا مع الأداء المتباين لأغلب الأسهم القيادية.

ونوه عيد إلى أن استقرار EGX30 أعلى مستوى الدعم الرئيسى 9200 – 9300 نقطة من شأنه أن يدفعه لمعاودة الصعود واستعادة مستوى المقاومة 9400 نقطة، وفى حال ظهور عمليات جنى أرباح بالقرب من مستوى المقاومة قد يتجه المؤشر مجددا لاختبار مستوى 9200 نقطة.

وعلى صعيد EGX70، قال عيد، ان المؤشر نجح فى الاستقرار بالمنطقة الخضراء واستعادة مستوى المقاومة الرئيسى 1800 نقطة لينهى تعاملات أمس مرتفعا نحو 16 نقطة مدعوما بالأداء الإيجابى لغالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مرجحًا أن استقرارEGX70 أعلى مستوى 1800 نقطة يؤهله لمواصلة الصعود فى اتجاه مستوى المقاومة 1860 نقطة.